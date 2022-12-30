菲總統小馬可斯下周二訪華 京冀開創中菲關係新黃金時代

外交部發言人華春瑩今日宣布，應國家主席習近平邀請，菲律賓總統小馬可斯將於明年1月3日至5日對中國進行國事訪問。

*更新外交部回應

外交部發言人汪文斌表示，小馬可斯將是中方2023年接待的首位外國元首，此次訪問是小馬可斯任內首次訪華，也是首次正式訪問東盟以外國家，充分體現中菲兩國對雙方關係的高度重視。

訪問期間，習近平將同小馬可斯舉行會談，總理李克強、全國人大委員長栗戰書將分別會見小馬可斯。兩國領導人將重點就雙邊關係及共同關心的地區和國際問題深入交換意見，共同規劃和引領中菲關係未來發展。

汪文斌指出，小馬可斯和菲律賓新政府上任以來，中菲雙方就繼續堅持睦鄰友好、攜手實現共同發展達成重要共識。中方期待同菲方一道，以此訪為契機，傳承友誼，深化互信，持續推進農業、基建、能源和人文4大重點領域合作，構建好鄰居、好親戚、好夥伴的「三好關係」，推動中菲關係提檔加速，開創中菲友好新的黃金時代。

菲律賓外交部昨日已公布外訪的消息，指小馬可斯訪華期間，將與習近平討論包括南海在內的雙邊關係議題，並尋求菲中兩國在能源領域的合作。

該部門官員透露，兩國將會簽署14項雙邊協議，包括在外交部門之間建立不同層級的直接溝通渠道，避免在有主權爭議的南海問題上，出現誤判或溝通不暢順的情況。菲中亦會在農業、可再生能源、鎳礦處理、旅遊業及橋樑建造等方面達成多項協議。

責任編輯：易燕丹

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