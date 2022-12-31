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秦剛接替王毅出任外交部部長 布林肯冀保持溝通（更新版）

國情動向 16:51 2022/12/31

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全國人大常委會30日通過免去國務委員王毅兼任的外交部部長職務，由駐美大使秦剛接任。中共總書記習近平簽署主席令確認。

美國國務院發聲明指，美方知悉任命，國務卿布林肯期望維持與秦剛富有成效的工作關係，美方也會保持美中溝通管道暢通，負責任管理雙邊關係。

＊更新美國反應

秦剛通過外交部網站表示首份「部長致辭」指，中國外交牢牢把握服務民族復興、促進人類進步主綫，堅持走和平發展道路。中方堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，致力於推動構建人類命運共同體，構建合作共贏的新型國際關係，積極參與全球治理體系改革和建設，捍衛國家主權安全發展利益。

56歲的秦剛長期在外交系統工作，早期曾擔任北京外交人員服務局中文秘書、外交部西歐司隨員、駐大不列顛及北愛爾蘭聯合王國大使館二秘等職務，2005年被任命為新聞司副司長兼發言人，5年後調任駐大不列顛及北愛爾蘭聯合王國大使館公使，返國後再出任新聞司司長、禮賓司司長等，2018年升任副部長。

去年，秦剛接替離任的崔天凱成為駐美大使。今年10月的中共二十大，秦剛首次晉身中央委員，當時已有消息傳出，他可能接棒已擔任外長9年的王毅。

責任編輯：陳建錫

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