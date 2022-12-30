中俄元首視像會晤 習提加強戰略協作 捍衛兩國利益

中俄元首今日（30日）舉行視像會晤，習近平指，面對變亂交織的國際形勢，中俄雙方應始終保持戰略定力，加強戰略協作，為世界注入更多穩定性。他批評一些國家制裁干涉的做法注定失敗，中俄要共同捍衛發展利益。俄烏問題上，習稱賞俄方從未拒絕外交談判。普京邀請習明年春季訪俄。

根據《人民日報》新聞稿指，習近平對與普京會晤表示高興，指中俄新時代全面戰略協作夥伴關係更成熟堅韌，兩國合作的內生動力和特殊價值進一步顯現。今年前11個月，中俄雙邊貿易額再創新高，投資合作優化整合，能源合作進一步發揮「壓艙石」作用，重點領域合作項目穩步實施。他指，中俄雙方應該始終堅守合作初心，保持戰略定力，加強戰略協作，堅持互為發展機遇、互為全球夥伴，努力為兩國人民創造更多福祉，為世界注入更多穩定性。

習近平指，雙方要繼續用好用足現有工作機制和溝通渠道，推動經貿、能源、金融、農業等領域務實合作取得積極進展，推進口岸等互聯互通設施建設，拓展傳統能源和新能源合作。 近期，中國根據新冠疫情形勢變化，因時因勢優化防控措施， 中方願同包括俄羅斯在內的各國有序恢復人員的正常往來。

打壓不得人心，中俄應同反對霸權

「當前，世界又一次站在歷史的十字路口。 是重拾冷戰思維，挑動分裂對立、集團對抗，還是從人類共同福祉出發，踐行平等互尊、合作共贏，這兩種取向考驗大國政治家的智慧，也考驗全人類的理性。 事實反复證明，圍堵打壓不得人心，制裁干涉注定失敗。 中方願同俄方以及全世界所有反對霸權主義和強權政治的進步力量一道，反對任何單邊主義、保護主義、霸凌行徑，堅定捍衛兩國主權、安全、發展利益和國際公平正義。」

他指，中俄要在 國際事務中密切協調配合，維護聯合國權威和國際法地位，維護真正的多邊主義，在維護全球糧食安全、能源安全等問題上體現大國擔當，發揮表率作用。 雙方要繼續推動上海合作組織各方增進團結互信，在涉及彼此核心利益問題上加大相互支持，攜手抵禦外部勢力干涉破壞。

普京邀請習近平，明年春季訪俄

普京熱烈祝賀習近平連任中共中央總書記，指在習英明領導下，中國經濟社會各領域發展將不斷取得新成就，國際地位和影響力將進一步提升。當前複雜嚴峻國際形勢下，俄中關係保持了良好發展勢頭，俄中戰略協作的重要意義更加凸顯，堪稱二十一世紀大國關係典範。俄方堅定支持中方在台灣問題上的立場，堅定恪守一個中國原則。俄方讚賞中方在國際事務中秉持的客觀公正立場，願同中方方繼續在聯合國等共同推動更公正國際秩序，捍衛各自正當利益。

兩國元首就烏克蘭危機交換意見， 習近平強調，中方注意到俄方表示從未拒絕以外交談判方式解決衝突，對此表示讚賞。 和談之路不會一帆風順，但只要不放棄努力，和平前景就始終存在。 中方將繼續秉持客觀公正立場，推動國際社會形成合力，為和平解決烏克蘭危機發揮建設性作用。

外媒指，普京在會晤中邀請習近平明年春季訪問俄羅斯，並表明俄方希望與中國加強軍事合作。

責任編輯：陳建錫