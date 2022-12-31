內地12月製造業、非製造業PMI按月續跌兼遜預期 2020年2月來最低

內地12月份官方製造業採購經理指數（PMI）報47.0%，按月回落1.0個百分點，連跌4個月，並差過市場預期的48.0%。非製造業PMI報41.6%，按月大跌5.1個百分點，連跌7個月。兩項數據均錄得2020年2月來最低水平。官方指， 受疫情衝擊等因素影響，當月經濟景氣水平總體有所回落。

國統局服務業調查中心高級統計師趙慶河指，製造業產需兩端有所下跌，疫情對企業產需、人員到崗、物流配送帶來較大影響。調查的製造業企業中反映受疫情影響較大的企業比重為56.3% ，高於上月15.5個百分點。生產指數和新訂單指數分別為44.6%和43.9% ，低於上月3.2和2.5個百分點，製造業生產活動繼續放緩，產品訂貨量有所下跌。同時，供應商配送時間指數跌至40.1% ，部分調查企業反映受疫情影響，物流運輸人力不足，配送時間有所延長。

價格指數均有回升，主要原材料購進價格指數為51.6%，高於上月0.9個百分點，製造業原材料採購價格總體水平有所上升；出廠價格指數為49.0% ，高於上月1.6個百分點，產品出廠價格總體水平跌幅有所收窄。從業人員指數繼續下跌。受疫情短期影響，製造業企業員工到崗率明顯不足。從業人員指數跌至44.8% ，低於上月2.6個百分點，下拉本月製造業PMI 0.5個百分點。另外，反映勞動力供應不足的企業比重高於上月6.5個百分點。

服務業景氣水平回落，調查的服務業企業中反映受疫情影響較大的企業比重升至61.3%，高於上月10.0個百分點。商務活動指數跌至39.4% ，低於上月5.7個百分點，服務業市場活躍度明顯降低。調查的21個行業中，15個位於收縮區間，其中零售、道路運輸、住宿、餐飲、居民服務等接觸性聚集性行業商務活動指數均低於35.0%，行業業務總量明顯回落。建築業保持擴張，建築業商務活動指數為54.4%，低於上月1.0個百分點，高於榮枯線，總體繼續保持增長。

綜合 PMI 產出指數為 42.6% ，比上月下降 4.5 個百分點，表明國內企業生產經營活動總體有所放緩。