英法態度180度轉向 改要中國旅客交核酸陰性證明

英國、法國分別宣布對中國入境旅客採取新的防疫措施，包括入境前提交核酸檢測陰性證明，以及入境時接受隨機篩檢，以防止疫情大規模傳入。

英國政府30日晚間宣布，自明年1月5日起，從中國入境的旅客在出發前取得酸檢測陰性證明，同月8日起對中國旅客進行抽樣採檢。目前新規定僅適用於入境英格蘭機場的入境旅客，但英國健康安全局稱，當局正與蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭政府協調，確保規定能盡快在全國落實，但也表明這些措施是暫時性質。

法國政府同日決定將要求中國入境旅客提交出發前48小時的核酸陰性證明，並將在機場進行隨機篩檢，另中法直飛航班上的所有旅客必須佩戴口罩。

另外，之前已預告採取措施的西班牙，確認要求中國旅客提交檢測陰性證明，不論是否已接種疫苗，當局還對中國疫苗的有效性提出質疑。

在措施宣布前一天，英國首相府發言人才表明，盡 管中國的病例急增，但沒有計劃對中國旅客實施限制，並指其不在英國的考慮範圍內。法國則曾在美國、日本等採取新措施時表明，中國流行的是Omicron病毒，沒有必要實施針對性措施。 法國駐華大使館當時還表示，法國已經張開雙臂歡迎中國朋友前來。

責任編輯：陳建錫