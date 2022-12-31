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習近平2023新年賀詞 回顧中國經濟科創成就 欣慰香港將由治及興

國情動向 19:25 2022/12/31

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中共總書記習近平今日（31日）發表2023年新年賀詞，他指，今天的中國充滿生機活力，經濟韌性強、潛力大，長期向好基本面不變。他提到香港，稱他訪港時看到香港將由治及興，十分欣慰，強調堅定不移落實好「一國兩制」，港澳必將長期繁榮穩定。他還回顧了中國2022年在經濟、科創等各領域的成就。

賀詞全文：

大家好！ 2023年即將到來，我在北京向大家致以美好的新年祝福！

2022年，我們勝利召開黨的二十大，擘畫了全面建設社會主義現代化國家、以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖，吹響了奮進新征程的時代號角。

我國繼續保持世界第二大經濟體的地位，經濟穩健發展，全年國內生產總值預計超過120萬億元。 面對全球糧食危機，我國糧食生產實現「十九連豐」，中國人的飯碗端得更牢了。 我們鞏固脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興，採取減稅降費等系列措施為企業紓難解困，著力解決人民群眾急難愁盼問題。

疫情發生以來，我們始終堅持人民至上、生命至上，堅持科學精準防控，因時因勢優化調整防控措施，最大限度保護了人民生命安全和身體健康。 廣大幹部群眾特別是醫務人員、基層工作者不畏艱辛、勇毅堅守。 經過艱苦卓絕的努力，我們戰勝了前所未有的困難和挑戰，每個人都不容易。 目前，疫情防控進入新階段，仍是吃勁的時候，大家都在堅忍不拔努力，曙光就在前頭。 大家再加把勁，堅持就是勝利，團結就是勝利。

2022年，江澤民同志離開了我們。 我們深切緬懷他的豐功偉績和崇高風範，珍惜他留下的寶貴精神財富。 我們要繼承他的遺志，把新時代中國特色社會主義事業不斷推向前進。

歷史長河波瀾壯闊，一代又一代人接續奮鬥創造了今天的中國。

今天的中國，是夢想接連實現的中國。 北京冬奧會、冬殘奧會成功舉辦，冰雪健兒馳騁賽場，取得了驕人成績。 神舟十三號、十四號、十五號接力騰飛，中國空間站全面建成，我們的「太空之家」遨遊蒼穹。 人民軍隊迎來95歲生日，廣大官兵在強軍偉業征程上昂揚奮進。 第三艘航母「福建號」下水，首架C919大飛機正式交付，白鶴灘水電站全面投產...... 這一切，凝結著無數人的辛勤付出和汗水。 點點星火，彙聚成炬，這就是中國力量！

今天的中國，是充滿生機活力的中國。 各自由貿易試驗區、海南自由貿易港蓬勃興起，沿海地區踴躍創新，中西部地區加快發展，東北振興蓄勢待發，邊疆地區興邊富民。 中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面依然不變。 只要篤定信心、穩中求進，就一定能實現我們的既定目標。 今年我去了香港，看到香港將由治及興十分欣慰。 堅定不移落實好「一國兩制」，香港、澳門必將長期繁榮穩定。

今天的中國，是賡續民族精神的中國。 這一年發生的地震、洪水、乾旱、山火等自然災害和一些安全事故，讓人揪心，令人難過，但一幕幕捨生取義、守望相助的場景感人至深，英雄的事蹟永遠銘記在我們心中。 每當辭舊迎新，總會念及中華民族千年傳承的浩然之氣，倍增前行信心。

今天的中國，是緊密聯繫世界的中國。 這一年，我在北京迎接了不少新老朋友，也走出國門講述中國主張。 百年變局加速演進，世界並不太平。 我們始終如一珍視和平和發展，始終如一珍惜朋友和夥伴，堅定站在歷史正確的一邊、站在人類文明進步的一邊，努力為人類和平與發展事業貢獻中國智慧、中國方案。

黨的二十大後我和同事們一起去了延安，重溫黨中央在延安時期戰勝世所罕見困難的光輝歲月，感悟老一輩共產黨人的精神力量。 我常說，艱難困苦，玉汝於成。 中國共產黨百年櫛風沐雨、披荊斬棘，歷程何其艱辛又何其偉大。 我們要一往無前、頑強拼搏，讓明天的中國更美好。

明天的中國，奮鬥創造奇跡。 蘇轼有句話：「犯其至難而圖其至遠」，意思是說「向最難之處攻堅，追求最遠大的目標」。 路雖遠，行則將至; 事雖難，做則必成。 只要有愚公移山的志氣、滴水穿石的毅力，腳踏實地，埋頭苦幹，積跬步以至千里，就一定能夠把宏偉目標變為美好現實。

明天的中國，力量源於團結。 中國這麼大，不同人會有不同訴求，對同一件事也會有不同看法，這很正常，要通過溝通協商凝聚共識。 14億多中國人心往一處想、勁往一處使，同舟共濟、眾志成城，就沒有幹不成的事、邁不過的坎。 海峽兩岸一家親。 衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉。

明天的中國，希望寄予青年。 青年興則國家興，中國發展要靠廣大青年挺膺擔當。 年輕充滿朝氣，青春孕育希望。 廣大青年要厚植家國情懷、涵養進取品格，以奮鬥姿態激揚青春，不負時代，不負華年。

此時此刻，許多人還在辛苦忙碌，大家辛苦了！ 新年的鐘聲即將敲響，讓我們懷著對未來的美好嚮往，共同迎接2023年的第一縷陽光。

祝願祖國繁榮昌盛、國泰民安！ 祝願世界和平美好、幸福安寧！ 祝願大家新年快樂、皆得所願！

謝謝！

責任編輯：陳建錫

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一國兩制 經濟 疫情 中國 習近平 中國共產黨

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