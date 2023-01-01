2023新年到來 中國大事前瞻

2023年到來，今年是二十大後的開局之年，繼中國共產黨去年完成換屆之後，今年全國兩會期間將選舉產生新一屆國家機構領導人。與此同時，疫情防控政策調整、杭州亞運會、改革開放45周年等重大事件、重要節點也值得關注。

1月8日：防疫政策大調整

新冠病毒感染將由「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，對感染者不再隔離，不再判定密切接觸者；不再劃定高低風險區；不再對入境人員和貨物等採取檢疫傳染病管理措施；檢測策略調整為「願檢盡檢」；調整疫情信息發佈頻次和內容。。

3月：兩會，國家機構換屆

第14屆全國人大一次會議將於2023年3月5日在北京召開，中國全國政協14屆一次會議則將於2023年3月4日在北京召開。

今年全國兩會期間，全國人大、中央政府、全國政協等也將完成換屆，選出新一屆領導人。

9月：杭州亞運會

杭州亞運會將於今年9月23日至10月8日舉行。這會是亞運之火第三次來到中國，也是繼2022年北京冬奧會之後，中國再次舉辦國際運動會。

第19屆亞運會原計劃於2022年9月10日至25日在杭州舉行，但因新冠疫情於2022年5月宣布延期，此後，亞奧理事會宣布了杭州亞運會新的舉辦日期，並明確延期舉行的亞運會名稱仍為杭州2022年第19屆亞運會。

第五次全國經濟普查

第五次全國經濟普查將在今年開展。這是一項重大的國情國力調查，與人口普查、農業普查組成三大周期性全國普查項目。全國經濟普查每五年進行一次，此前已在2004年、2008年、2013年和2018年分別開展了四次。

2022年11月國務院印發通知，決定於2023年開展第五次全國經濟普查。普查的對象是在中國境內從事第二產業和第三產業活動的全部法人單位、產業活動單位和個體經營戶。

改革開放45周年

2023年，中國將迎來改革開放45周年。二十大報告中明確了前進道路上必須牢牢把握的「五個重大原則」，其中一個原則就是「堅持深化改革開放」。

2022年12月召開的中央經濟工作會議再次就全面深化改革開放作出部署：「謀劃新一輪全面深化改革」「堅持推進高水平對外開放，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。」

「一帶一路」倡議提出10周年

2013年，中國國家主席習近平分別在哈薩克斯坦、印尼，提出「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」。十年來，150個國家和32個國際組織組成「一帶一路」大家庭。

中共中央政治局委員、國務委員王毅近日在2022年國際形勢與中國外交研討會上表示，各方都期待舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，共同總結成就、擘畫藍圖，讓這條造福世界的「發展帶」更加繁榮、惠及人類的「幸福路」更加寬廣。

自貿試驗區建設10周年

2013年9月29日，中國首個自貿試驗區——「中國（上海）自由貿易試驗區」掛牌成立。

如今中國已有21個自貿試驗區，形成覆蓋東西南北中的試點格局。自貿區以不到全國千分之四的國土面積，貢獻了全國17.3%的進出口額，吸收外資占全國18.5%。

二十大報告提出要「實施自由貿易試驗區提升戰略，擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡」。

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責任編輯：連兆鋒