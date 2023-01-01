王毅接替楊潔篪任中央外辦主任 去年69歲晉中央政治局

2023年元旦，中國外交部發佈消息，顯示前外長王毅以中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室（中央外辦）主任身份，在2023年第一期《求是》雜誌撰文，說明王毅早前卸任外長，由秦剛接任後，現已接替楊潔篪任職中央外辦主任。中央外辦負責中國共產黨外事活動，中央外辦主任被視為中國實際上的最高外交官，地位比外長更重要。

王毅去年10月在中共二十大，以69歲之齡破格當選中央政治局委員，已令外界推測他有很大可能接替楊潔篪任中央外辦主任。按以往「七上八下」不成文慣例，領導人換屆時67歲或以下可留任，68或以上則卸任。

王毅在《求是》雜誌刊文《矢志民族復興，胸懷人類命運 奮進中國特色大國外交新征程》，重點如下：

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，外交戰線將全力服務保障元首外交和中心工作，精心做好元首外交服務保障。對標黨和國家中心任務，深入貫徹新發展理念，為實現高質量發展爭取更有利外部條件。主動識變應變求變，全力防範化解重大外部風險挑戰。

積極拓展平等、開放、合作的全球夥伴關係。推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局，深化中俄戰略互信和互利合作，夯實兩國全面戰略協作夥伴關係；落實中美元首達成的共識，探討確立中美關係指導原則並校正航向；密切中歐高層往來和戰略溝通，推動中歐關係行穩致遠。堅持親誠惠容理念和與鄰為善、以鄰為伴周邊外交方針，深化同周邊國家友好互信和利益融合。秉持真實親誠理念和正確義利觀，加強同發展中國家團結合作，維護和拓展發展中國家正當權益。

不斷推動建設開放型世界經濟。堅持經濟全球化正確方向，推動貿易和投資自由化便利化，助力世界經濟復甦發展。高質量共建「一帶一路」，讓這條造福世界的「發展帶」更加繁榮，惠及人類的「幸福路」更加寬廣。在疫情防控取得重大成果基礎上，為中外人員往來提供更多便利，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，培育全球發展的新動能。

堅決捍衛國家利益和民族尊嚴。旗幟鮮明反對一切霸權主義和強權政治，針鋒相對回擊外部勢力幹涉中國內政的圖謀，堅定維護國家主權、安全、發展利益，同一切企圖遲滯甚至阻斷民族覆興進程的勢力堅決鬥爭，牢牢掌握發展和安全的戰略主動。

積極參與全球治理體系改革和建設。高舉構建人類命運共同體旗幟，大力弘揚全人類共同價值，以推動建設新型國際關係為路徑，以落實全球發展倡議、全球安全倡議為依托，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序，為全球發展和安全事業形成更多共識、促成更多行動。

著力提升國際傳播力和話語權。深入做好黨的二十大精神闡釋宣介，講好中國共產黨的故事、中國人民的故事，展現可信、可愛、可敬的中國形象。深入介紹中國式現代化的主要特色和本質特征，加強治國理政經驗交流，增進國際社會對中國道路的理解和認同。

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責任編輯：連兆鋒