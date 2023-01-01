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內地大城市感染「元旦前後尾聲」 院士：之後須關注農村

社會熱點 15:46 2023/01/01

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中國工程院院士專家團隊研判，北京、上海、廣州、重慶等大城市，本輪疫情會在2023年元旦前後接近尾聲，影響開始減少，但此後疫情會集中影響中小城市和農村地區，農村醫療資源薄弱，需要重點關注。

上海交大醫學院陳賽娟院士團隊、上海市公共衛生中心範小紅團隊周六（31日）聯合發布研究，評估新冠感染2022年秋冬季疫情趨勢。這項研究成果近期以論文《初步分析中國2022年秋冬新冠疫情中Omicron亞型多樣性與流行病學特征》的形式，發表於《醫學前沿》上。

陳賽娟說，近期出現新冠病毒感染症狀的人群中，重症主要集中在有基礎疾病的老年人群體中，元旦和春節即將到來，醫療資源相對薄弱的農村地區須引起重點關注。

研究團隊利用數學模型初步預測Omicron疫情走向。基於此前北京、廣州、上海、重慶等地常規核酸檢測的感染者數據，建立模擬感染者數量變化曲線的數學模型，初步判斷此輪Omicron疫情感染人數於2023年元旦前後在上述主要城市接近尾聲。

然而，基於重慶市主城區和郊區數據的數學模擬分析，提示疫情峰值在郊區有所延後，且其感染峰值將在春運期間因疫情擴散加速而顯著增強。對於四川、陜西、甘肅、青海等省，在不計省會城市的人群中疫情進展情況進行預測，估計在農村和中小城鎮地區的感染峰值將於2023年1月中下旬出現，由於春運原因，這些峰值也可能提前到達。

團隊根據上述研究結果分析，隨著疫情演變帶來的病毒傳播途徑的變化，多個Omicron亞型在國內同時傳播；近期出現新冠病毒感染症狀的人群中，重症主要集中在有基礎疾病的老年人群體中；元旦之後到春節期間，新冠疫情將主要影響農村和中小城鎮地區。

值得特別關注的是，國內農村和中小城鎮地區醫療資源相對匱乏，且有大量老年人和有基礎疾病人群；春運期間城市和農村人口流動性將極大影響疫情走向。

因此，團隊建議，當前急需為Omicron疫情向農村地區擴散啟動應急計劃，將更多醫療資源配置到農村基層，做好有效藥物和新型疫苗的應急使用許可，做好抗新冠病毒特異藥物及輔助性藥物、療效確切的中藥的生產儲備、分配和臨床合理使用；實施分類、分層治療，加強中小城鎮重症救治能力；繼續精準用好非藥物性公共衛生措施（在室內空間佩戴N95口罩、保持社交距離、公共交通工具適當增加班次以避免人群過於擁擠等），努力削減疫情峰值，緩解醫療系統和醫務人員的沈重壓力；繼續做好高危人群全程免疫接種，啟動高風險人群的第四針免疫加強針接種；加強個人家庭防控知識技能普及，做好健康宣傳和風險溝通，保護人民群眾特別是困難群體的生命健康，確保中國平穩走出疫情。

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