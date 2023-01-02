憂春節民眾湧回農村過年爆疫 衛健委：醫療系統嚴陣以待

內地春運即將開啓，是疫情三年以來，首次正面應對防疫政策重大調整後的返鄉客流。國家衛健委擔心，城鄉之間的人口大規模流動，會導致新冠病毒快速傳播，如何應對農村地區的感染高峰，成為巨大的挑戰。

國家衛健委醫政司司長焦雅輝接受央視專訪時表示，疫情三年以來很多人沒有回家過年，今年可以返鄉過節探親，恐出現報復性的城市人流高峰湧向農村，擔心人均醫療資源有限的農村地區將爆發新一輪疫情。

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焦雅輝指出，為應對到來的新冠病毒感染高峰，全國的醫療衛生系統嚴陣以待，盡最大努力做好各方面的準備。對農村地區來說，最主要的是保證藥物供應，且供應量要涵蓋春運的時間段甚至還要長。另外，要做好重症患者的轉運工作，最起碼能夠轉到縣醫院來救治。

她説，已要求縣、鄉單位組織車輛，一旦有轉運需要，能夠有交通工具把患者盡快轉到縣醫院。另外，當局形成城鄉醫院對口支援，城市的優質醫療資源對口幫扶縣醫院。一方面是遠程；一方面派有經驗的醫務人員駐點在縣醫院，準備接收重症。

焦雅輝表示，急性傳染病有它的規律，在急性感染高峰後，第一周到第二周是最艱難的，「現在其實不同的城市正在經歷急診和重症的高峰，可能是我們最困難的時期」。隨著這一波感染高峰過去，往後就會出現往下走的趨勢。

責任編輯：易燕丹

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