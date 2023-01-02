「陽康」報復性出遊湧向三亞 12萬一晚豪華酒店房售罄

內地放鬆疫情防控措施，大規模感染下的首批新冠陽性康復者開始報復性出行。其中，以冬季避寒勝地著稱的三亞迎來旅遊旺季，某別墅度假酒店12萬元（人民幣，下同）一晚的房間在幾天內幾乎售罄。

據海南機場消息，元旦期間（2022年12月31日至2023年1月2日），海南機場旗下島內三機場預計共執行航班2,300多架次、運送旅客近32萬人次。其中美蘭機場預計執行航班1,163架次、運送旅客13.7萬人次。鳳凰機場預計執行航班1,090架次、運送旅客17.7萬人次，預計1月3日達到進出港峰值，島內三家機場當日旅客吞吐量將突破11萬人次。

三亞的酒店民宿也忙活起來。內媒報道，一名負責三亞酒店遊艇等一站式服務項目的工作人員感慨，「以前我們是怕沒有單，現在是怕沒有車、房和船！」他又展示一張截圖顯示，防疫「新十條」發布後，他合作的某別墅度假酒店也在幾天內幾乎售罄，「12萬一晚的8人間、8萬一晚的6人間和七八千的雙人間都被訂完。」

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當地另一度假酒店的工作人員也表示，酒店的客流量有一定回升，12月26日登記入住率為53.79%，「這個數據與前幾個月相比還是可以的，每天預訂的客人也很多，入住率一直在上漲。」隨著元旦小長假的到來，該酒店12月30日的入住率已經漲到90%。工作人員說，以前元旦期間入住率一般在70%至80%。

除酒店外，部分民宿也迎來入住率的上漲。三亞海棠灣某精品民宿的工作人員表示，民宿入住率已經達到95%以上，「因為很多客人是當天或者只提前一兩天預訂，目前還無法預估遠期的訂單情況。」

海南康泰旅游股份有限公司的負責人譚傑表示，政策的引導、客人出行的需求以及公司的提前布局，促成旅遊業快速恢復的場面。 但三亞的接待量有限，為了遊客的出行體驗，譚傑建議錯峰出行。

責任編輯：易燕丹

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