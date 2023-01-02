  • 20°C
香港時間 : 2023102日 (週一) 18:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「陽康」報復性出遊湧向三亞 12萬一晚豪華酒店房售罄

社會熱點 18:00 2023/01/02

分享：

分享：

內地放鬆疫情防控措施，大規模感染下的首批新冠陽性康復者開始報復性出行。其中，以冬季避寒勝地著稱的三亞迎來旅遊旺季，某別墅度假酒店12萬元（人民幣，下同）一晚的房間在幾天內幾乎售罄。

據海南機場消息，元旦期間（2022年12月31日至2023年1月2日），海南機場旗下島內三機場預計共執行航班2,300多架次、運送旅客近32萬人次。其中美蘭機場預計執行航班1,163架次、運送旅客13.7萬人次。鳳凰機場預計執行航班1,090架次、運送旅客17.7萬人次，預計1月3日達到進出港峰值，島內三家機場當日旅客吞吐量將突破11萬人次。

三亞的酒店民宿也忙活起來。內媒報道，一名負責三亞酒店遊艇等一站式服務項目的工作人員感慨，「以前我們是怕沒有單，現在是怕沒有車、房和船！」他又展示一張截圖顯示，防疫「新十條」發布後，他合作的某別墅度假酒店也在幾天內幾乎售罄，「12萬一晚的8人間、8萬一晚的6人間和七八千的雙人間都被訂完。」

內地元旦跨省遊熱度走高 機票預訂量日增30%

文旅部：娛樂場所和旅遊景區不查核酸、健康碼

當地另一度假酒店的工作人員也表示，酒店的客流量有一定回升，12月26日登記入住率為53.79%，「這個數據與前幾個月相比還是可以的，每天預訂的客人也很多，入住率一直在上漲。」隨著元旦小長假的到來，該酒店12月30日的入住率已經漲到90%。工作人員說，以前元旦期間入住率一般在70%至80%。

除酒店外，部分民宿也迎來入住率的上漲。三亞海棠灣某精品民宿的工作人員表示，民宿入住率已經達到95%以上，「因為很多客人是當天或者只提前一兩天預訂，目前還無法預估遠期的訂單情況。」

海南康泰旅游股份有限公司的負責人譚傑表示，政策的引導、客人出行的需求以及公司的提前布局，促成旅遊業快速恢復的場面。 但三亞的接待量有限，為了遊客的出行體驗，譚傑建議錯峰出行。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁


 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

內地防疫新10條發佈 春節前夕機票搜索量暴漲至三年最高點
2022/12/07
內地防疫新10條發佈 春節前夕機票搜索量暴漲至三年最高點
內地防疫新10條：無症狀和輕症可居家隔離 不進行全員核酸檢測
2022/12/07
內地防疫新10條：無症狀和輕症可居家隔離 不進行全員核酸檢測
文旅部：娛樂場所和旅遊景區不查核酸、健康碼
2022/12/09
文旅部：娛樂場所和旅遊景區不查核酸、健康碼
內地元旦跨省遊熱度走高 機票預訂量日增30%
2022/12/29
內地元旦跨省遊熱度走高 機票預訂量日增30%

你可能感興趣

內地防疫新10條發佈 春節前夕機票搜索量暴漲至三年最高點
14:09 2022/12/07
內地防疫新10條發佈 春節前夕機票搜索量暴漲至三年最高點
內地防疫新10條：無症狀和輕症可居家隔離 不進行全員核酸檢測
13:31 2022/12/07
內地防疫新10條：無症狀和輕症可居家隔離 不進行全員核酸檢測
文旅部：娛樂場所和旅遊景區不查核酸、健康碼
16:28 2022/12/09
文旅部：娛樂場所和旅遊景區不查核酸、健康碼
酒店行業 旅遊行業 防疫措施 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 機場 民宿 酒店 三亞

下一篇文章

憂春節民眾湧回農村過年爆疫 衛健委：醫療系統嚴陣以待
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

摩洛哥全面禁止來自中國旅客入境 不論國籍
摩洛哥全面禁止來自中國旅客入境 不論國籍
新冠攻擊生殖系統？陽後月經紊亂？內地專家回應
新冠攻擊生殖系統？陽後月經紊亂？內地專家回應
內地大城市感染「元旦前後尾聲」 院士：之後須關注農村
內地大城市感染「元旦前後尾聲」 院士：之後須關注農村
殯儀館名額有得炒 上海黃牛黨插隊霸位再轉售
殯儀館名額有得炒 上海黃牛黨插隊霸位再轉售
華為手錶為腸仔測出心跳後 網民發現水果一樣掂（有片）
華為手錶為腸仔測出心跳後 網民發現水果一樣掂（有片）
中國改變芯片戰略 擺脫西方技術限制
中國改變芯片戰略 擺脫西方技術限制
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款