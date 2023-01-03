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央視批某些國家要中國「放開」 現在卻限制中國人

國情動向 09:53 2023/01/03

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多國要求來自中國的旅客出示新冠陰性證明及實行落地檢，最新進展是，比利時宣布對中國航班進行污水檢測。中國官媒央視批評某些國家要中國「放開」，現在卻限制中國人。

央視評論說，中國去年底優化調整防疫政策後，經濟社會秩序加速恢復，國際社會普遍表示歡迎，認為這對全球經濟是個積極提振。然而，以美國為代表的那些嚷嚷著要中國「放開」的國家，現在又開始搞事情了。它們以中國國內疫情形勢「可能會突變出新毒株」為由，宣布對來自中國的旅客採取限制入境政策。

從科學上說，中國當前流行的毒株以BA.5.2、BF.7為主，之前已在世界各地傳播，這意味著任何地方都有可能出現新毒株。央視質疑，限制中國旅客入境有何意義。

從合理性上看，當前Omicron變異株致病力和毒力明顯減弱，疫情形勢出現新變化。全球範圍看，各國調整防疫政策時都會經歷適應期，中國防疫政策「換擋」也不例外。央視又稱，在全球大部分國家放寬防疫措施的背景下，某些國家為何只將中國作為重點防範對象。

央視批評某些西方政客和媒體的雙標做法何其虛偽，在歐美一些人的政治邏輯裡，無論中國「放開」或是「不放開」，怎麼做都不對，他們醉翁之意不在酒，妄圖製造新一輪的分裂和對抗。

中國外交部曾表示，當前需要各方科學抗疫，攜手共進，保障各國人員安全往來，維護全球產業鏈供應鏈穩定，推動世界經濟恢復健康增長。中方始終認為各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往。

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責任編輯：尹航

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