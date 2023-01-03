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菲律賓小馬可斯訪中國三天 專家：比杜特爾特更重中美平衡

國情動向 10:29 2023/01/03

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菲律賓總統小馬可斯周二（3日）起訪問中國三天，是為小馬可斯去年上任菲律賓總統以來，首次出訪東盟以外國家，也是中國在新年首位接待的外國元首。分析認為，小馬可斯對華態度介乎前任「疏美親華」杜特爾特和「疏華親美」阿基諾三世之間，更注重在中美間平衡，而他此行可望加強中菲經貿關係，但南海議題料不會有突破。

據中國外交部此前介紹，小馬可斯此行會與中國國家主席習近平、總理李克強、人大委員長栗戰書會面，兩國領導人會重點就雙邊關係及共同關心的地區和國際問題深入交換意見，共同規劃和引領中菲關係未來發展。

外交部強調，小馬可斯是中方2023年接待的首位外國元首，這也是小馬可斯首次正式訪問東盟以外國家，這充分體現了中菲兩國對雙方關係的高度重視。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江向《聯合早報》表示，這是一次重要的訪問，北京尤其重視小馬可斯到訪，後者調整了前總統杜特爾特外交立場，傾向在中美之間平衡。他提到，小馬可斯上任後，菲律賓與美國在政治、軍事和政治關係似乎愈走愈近，他今次與中方可能會就此討論。

相比杜特爾特任內與美國關係鬧得頗僵，小馬可斯重申菲美是夥伴、盟友和朋友。中菲矛盾主要來自南海爭端，菲方去年就此對華提出了多達189次抗議，其中61次是小馬可斯上任後提出。菲外交部表示，小馬可斯會向中方談論南海議題，兩國外交部也將建立直接溝通渠道，以避免誤判和誤解。

李明江認為，中菲關係總體會保持友好和穩定，因菲律賓不希望向中國搞僵，中國也不希望菲律賓偏向美國，故中方在南海會克制，經濟領域則會繼續給予承諾。

不過他指出，菲美軍事互動會是中菲關係潛在問題，中國不太可能公開反對，但如果中菲關係出現裂痕，這個問題則會浮面。

小馬可斯訪華料簽14項協議 中方冀開創中菲新黃金時代

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責任編輯：連兆鋒

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