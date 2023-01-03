秦剛告別美國回華任外長 在任500多天走訪22州

中國駐美國大使秦剛奉調回國，接替王毅出任外交部長。秦剛撰文告別美國各界，提到自己在過去500多天到過美國22州，受到美國人民的勤勞、熱情和友善深深感染。秦剛表示，自己會一如既往地關心支持中美關係發展，推動兩國實現相互尊重、和平共處、合作共贏。

秦剛當地時間周一（2日）在社交媒體向美國各界人士道別，全文如下：

我即將結束中國駐美大使任期。前年到任時，中美關係面臨著諸多嚴峻挑戰。到任以來，我認真落實兩國元首共識，努力做中美之間溝通的橋梁和紐帶，致力於探索中美之間正確的相處之道。在此期間，我本人和駐美使館得到了美國各界人民的大力支持和幫助。對此，我表示衷心感謝。

在過去的500多天，我訪問了美國22個州，足跡遍布政府、國會、智庫、企業、車間、碼頭、農田、學校、球場，交了很多朋友。美國人民的勤勞、熱情和友善深深地感染了我。

凡是過往，皆為序章。我將一如既往地關心支持中美關係發展，推進中美對話交流和人民相知相親，推動兩國實現相互尊重、和平共處、合作共贏，為兩國人民福祉和世界和平、穩定和發展做出應盡努力。

秦剛同時經中國駐美大使館，分別向在美僑胞及留學生發告別信。

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秦剛與布林肯通電話 討論中美關係及保持開放溝通渠道

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責任編輯：連兆鋒