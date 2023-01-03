【內地疫情】具有｢最強免疫脫逃能力｣ 內地現XBB.1.5新變異株

中國出現免疫逃逸能力更強的Omicron新變異株XBB.1.5。有專家擔心，不排除XBB等變異株會帶來新一波感染高峰；另有專家稱，中國目前缺乏對病毒實際傳播良好監控，無法預判病毒走勢。

上海研究：感染XBB個案均為境外輸入 未造成本土傳播

據《中國新聞周刊》報道，Omicron新病毒變異株XBB.1.5正在美國迅速蔓延，據美國疾病控制與預防中心最新數據顯示，2022年最後一週，XBB.1.5佔美國病例40.5%，較之前一週的21.7%幾乎翻了一番。

上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院陳賽娟團隊和上海市公共衛生臨床中心范小紅團隊在去年12月31日稱，研究發現，上海患者中有25例感染XBB病毒株，當中有3例是XBB.1.5，都是境外輸入病例，未造成本土傳播。

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中國疾控中心病毒病預防控制所所長許文波去年12月20日表示，中國目前還是以BA.5.2及BF.7病毒變異株為主。

報道訪問了多名專家，分析XBB.1.5的傳播力、免疫逃逸水準和致病性，以及會否引起中國新一波感染高峰。

香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁表示，XBB.1.5是兩個Omicron亞系「雜交出來的毒株」，和兩個亞系「一定都很像」，因此XBB家族「不會超出Omicron的其他亞系」，至少目前沒有證據顯示致病性增加，美國近幾週染疫患者住院率相對平穩，沒有明顯增加。

北大專家：感染BF.7後 抗體對XBB的中和能力仍較低

金冬雁表示，中國境內BA.5.2和BF.7感染高峰過去後，由XBB或其他免疫逃逸能力更強的病毒株產生新一波感染高峰的可能性較低。

他指出，美國自2022年初經歷Omicron疫情海嘯後，實際上並沒有發生過第二波真正意義上的感染高峰。雖然近期XBB.1.5在美國有成為主流病毒株的趨勢，但並沒有改變COVID-19在美國已經成為地方性流行病的基本態勢，病毒的實時傳播率一直在2以下，即1名感染者傳染少於2人，也沒有造成更多住院及死亡。

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不過，北京大學生物醫學前沿創新中心副研究員曹雲龍接受中新網採訪時指出，當感染BF.7之後，對BA.5和BF.7的中和抗體水準較高，短時間內不會再重複感染同一毒株。

但是BQ.1.1、XBB等新變異株的免疫逃逸能力更強，即使感染了BF.7，康復後產生的抗體對XBB等最新變異株的中和能力也較低。

曹雲龍認為，在中國境內BA.5.2和BF.7感染高峰過去後，不排除出現因BQ.1.1、XBB或者是其他免疫逃逸能力更強的毒株帶動的感染高峰。

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責任編輯：陳俊賢

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