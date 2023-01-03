河南：取消和調整房地產過熱時期妨礙消費釋放的限制性政策

多地出台穩樓市措施。河南省宣布，取消和調整過熱時期妨礙消費需求釋放的限制性政策，完善二套房認定標準，支持集中團購商品住房，加快存量商品房去化。另外，河南省會鄭州放寬中心城區落戶條件。

綜合內媒報道，河南省委常委、常務副省長孫守剛今日在新聞發布會上表示，要穩住房地產投資。其中核心就是全面落實金融支持房地產16條政策措施，全力保交樓、穩預期、拓供給，著力促進房地產市場平穩健康發展。要加大對居民購房和房企合理融資支持力度，從信貸、股權、債券融資三方面縱深拓展房地產融資渠道。

孫守剛表示，取消和調整過熱時期妨礙消費需求釋放的限制性政策，完善二套房認定標準，支持集中團購商品住房，鼓勵各地結合保障性租賃住房、人才住房房源征集，加快存量商品房去化。要強化「保交樓」項目配套融資支持，持續攻堅推動已售逾期項目加快建設交付。

此外，鄭州進一步放寬中心城區落戶條件。凡在鄭州市中心城區具有合法穩定就業或合法穩定住所（含租賃）的人員，不受社保繳費年限和居住年限的限制，本人及其共同居住生活的配偶、子女和父母，可在鄭州市申請登記城鎮居民戶口。

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責任編輯：尹航

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