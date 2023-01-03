NASA局長指中國將霸佔月球 中方批言論不負責任

美國太空總署（NASA）局長納爾遜（Bill Nelson）表示，美中正處於一場太空競賽，如果北京在月球建立據點，將試圖控制月球表面資源最豐富的地區。中方批評有關言論不負責任，歪曲中國正常合法的太空事業。

曾擔任太空人及佛羅里達州聯邦參議員的納爾遜，接受美國媒體《政治報》（Politico）訪問時稱，美國與中國的登月競賽愈趨緊張，未來兩年將決定「誰佔上風」；警告要留意中國或會假借科學研究為名，在月球建立據點，並企圖支配月球表面資源最豐富的地點，甚至阻止美國進入。

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他又以中方在南海有主權爭議的島礁建立軍事基地為例，指如果懷疑中方不會在月球這樣做，只要看看南沙群島的做法就會知道，「他們（中國）會說『走開，我們在這裡，這是我們的地盤』，這種事不是不可能發生。」

中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應稱，美方官員言論不負責任，歪曲中國正常合法的太空事業，中方堅決拒絕此類言論。劉鵬宇表示，中國一貫主張和平利用太空，反對太空軍備競賽，更積極致力構建人類在太空領域的共同未來。

責任編輯：易燕丹

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