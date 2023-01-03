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日本：沖繩附近發現中國軍用無人機

社會熱點 13:30 2023/01/03

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日本防衛省表示，元旦當天在日本沖繩島和宮古島附近發現一架中國軍用無人機。

防衛省在週日的一份聲明中表示，這架無人機被確認為WZ-7無人機，從東海飛往太平洋，盤旋之後並向西飛走，並未飛進日本領空。

責任編輯 陳俊賢

 

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