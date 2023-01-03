日本：沖繩附近發現中國軍用無人機 社會熱點 13:30 2023/01/03 分享： 分享： 日本防衛省表示，元旦當天在日本沖繩島和宮古島附近發現一架中國軍用無人機。 防衛省在週日的一份聲明中表示，這架無人機被確認為WZ-7無人機，從東海飛往太平洋，盤旋之後並向西飛走，並未飛進日本領空。 責任編輯 陳俊賢 開啟hket App，閱讀全文 相關文章 國安考量 日本政府擬淘汰千架中國無人機 2020/11/30 國安考量 日本政府擬淘汰千架中國無人機 台當局：擊落大陸無人機是一再忍讓下最適當做法 2022/09/02 台當局：擊落大陸無人機是一再忍讓下最適當做法 台軍「自殺式」無人機服役 反制敵方這類行動 2022/11/02 台軍「自殺式」無人機服役 反制敵方這類行動 你可能感興趣 國安考量 日本政府擬淘汰千架中國無人機 22:21 2020/11/30 國安考量 日本政府擬淘汰千架中國無人機 台當局：擊落大陸無人機是一再忍讓下最適當做法 12:16 2022/09/02 台當局：擊落大陸無人機是一再忍讓下最適當做法 台軍「自殺式」無人機服役 反制敵方這類行動 13:40 2022/11/02 台軍「自殺式」無人機服役 反制敵方這類行動 知多啲 解放軍「圍台」次日 台軍方：30架次軍機越過海峽中線（不斷更新） 解放軍「圍台」次日 台軍方：30架次軍機越過海峽中線（不斷更新） 台當局：對進入海空域12浬的大陸軍機、軍艦 以強力自衛權反擊 台當局：對進入海空域12浬的大陸軍機、軍艦 以強力自衛權反擊 英國防部：中國招募退役英空軍機師培訓解放軍 英國防部：中國招募退役英空軍機師培訓解放軍 國防 科技戰 太平洋 無人機 沖繩 日本 中國