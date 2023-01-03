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元宇宙業務依賴中國製造 美媒爆Meta轉移生產線卻四處碰壁

即時中國 14:09 2023/01/03

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美國大型科企Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）近年大打「反華牌」，但該公司由社交平台轉型至發展虛擬實景和元宇宙業務時，幾乎所有相關的電子產品都依賴中國生產。《華盛頓郵報》指，Meta高層擔心民眾會因此認為企業很虛偽，但Meta想將生產線轉移至其他國家也並非易事。

朱克伯格最初在2019年的一次演講上，警告中國正在向世界其他地區的網絡，打造全控式的監理模式，並指Facebook正計畫放棄該國市場。他在2020年出席美國國會有關反壟斷問題的聽證會時，再度公開批評中國，指中國「竊取美國企業的技術」，中國企業擁有的社交平台TikTok對美國構成「威脅」。

不過，隨著Meta轉型，業務核心由社交平台轉為元宇宙，公司聚焦生產虛擬實境（VR）頭罩等硬件，靠打「反華牌」在美國市場競爭的朱克伯格，不得不面臨產品打著「中國製造」的窘境。Meta一些高管都覺得「反華策略」會對業務帶來阻礙，並擔心民眾認為該企業很虛偽。

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報道指，朱克伯格和Meta的高管曾想過轉移生產線，但卻四處碰壁。例如，Meta曾考慮把工廠設於台灣、越南和印度，但這三個備選方案都沒有中國大陸那麼完備的智能電子設備供應鏈，以至於最後一些高管也承認此事可行性低，儘管Meta方面仍然沒有放棄這種打算。

技術研究和諮詢公司 Gartner 的高級主管分析師KC Quah表示，Meta有理由擔心他們的立場和公司經營相互矛盾，「從中國購買或生產建立硬件業務，要怎麼同時有擁有反華戰略？」。他指出，該公司80%的智能手錶和80%的智能手機組件都是在中國製造。

另有分析人士表示，目前尚不清楚北京會否對朱克伯格和Meta這種一邊砸中國鍋、一邊又要吃中國飯的做法進行清算。Meta在華業務比起蘋果和特斯拉這兩家公司的規模還是要小，且中國製造商往往對業務守口如瓶，不會透露他們和 Meta 的合作資訊。此外，有不少中國企業還是需要在臉書廣告上投入巨資，以吸引全球消費者。

責任編輯 陳俊賢

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