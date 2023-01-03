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南寧八旬婦病逝下葬後 家屬接醫院通知：弄錯了，人還活著

社會熱點 16:46 2023/01/03

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廣西南寧一間醫院發生報錯病人死訊，老婦下葬後死而復生的烏龍事件。

內地傳媒報道，今年87歲的尹婆婆上周三（12月27日）因身體不適，被送往南寧市北際醫院治療。醫院翌日凌晨向病人家屬發出病危通知，並在10分鐘後稱老人因搶救無效去世。家屬趕到醫院後，看見死者戴的手環上寫著尹婆婆的身份信息。

隨後，院方開出「居民死亡殯葬證」，家屬也在核對身份信息並掀開布簾確認遺體後，把死者帶回家開始準備喪事。豈料到上周五（12月30日），醫院致電家屬表示「搞錯了」，指尹婆婆還在醫院裏。但家屬早已將死者進行埋葬。

家屬再度趕往醫院，確認尹婆婆還還活著，又發現她的手環和床位牌上仍寫著死者的身份信息，院方隔日才作出更換。據了解，尹婆婆與死者同一天入院，死者73歲，兩人相差14歲。

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尹婆婆的家屬表示醫院3天後才發現出了問題，「這樣的失誤太大了。」而北際醫院相關負責人表示，弄錯老人與死者的信息的确是醫院大意，但「那麽多家屬（確認遺體），怎麽都沒認出來呢？我覺得不可思議。」

對此，尹婆婆家屬解釋，他們當日凌晨趕到醫院後，病房非常昏暗，「看到病床上的死者髮型與長相都與自家老人很像，沒有多想，核對了老人手環的信息和醫院給的死亡殡葬證的信息，就把死者帶走了。」

家屬指，醫院的過錯責任毋庸置疑，但卻沒有為此說過一句道歉，甚至還「反咬一口」。目前，涉事醫院仍就事件與家屬進行商議。

責任編輯：易燕丹

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