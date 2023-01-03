浙江：新冠感染日增約100萬 料本月進入高峰平台期

內地疫情大規模傳播，浙江疾控中心表示，省內每日新增約100萬宗新冠感染病例，數字遠高於國家衛健委公佈全國水平。浙江省常住人口超過6000萬，當局預料，疾情會在1月進入高峰平台期，意味新增感染數字在一段時間內會在高位橫行。

與此同時，國家衛健委周二（3日）指出，中國疫情防控工作重心從「防感染」轉向「保健康、防重症」，農村是做好疫情防控和醫療服務保障的重點地區，老年人、孕產婦、兒童、慢性基礎性疾病患者是健康服務的重點人群。

浙江省疾控中心周二在微信公眾號發布《1月健康風險提示》，表示浙江近期進入新冠病毒感染疫情高峰，流行性感冒等呼吸道傳染病仍繼續處於流行季，以下的風險點需要廣大市民朋友們重點關注。

浙江疾控指出，近期浙江新冠病毒感染病例數日增約百萬，預計1月疫情將進入高峰平台期。春節即將來臨，人群跨區域流動性會明顯增加，將導致疫情進一步傳播擴散。此外，隨著入境政策的調整，境外輸入新變異株的風險以及引起本土傳播的風險也將顯著上升。

浙江疾控發出健康提示：

1.加強個人防護。做到正確佩戴口罩，遵守咳嗽禮儀和手衛生，保持安全社交距離。室內場所做好通風換氣。盡量減少不必要的聚集活動。

2.增強體質。保持規律作息，科學安排飲食起居，適當鍛煉身體，保持心情舒暢，提高機體免疫力。

3.接種疫苗。重症高風險人群應完成全程接種和加強免疫，降低重症發生風險。

4.做好自我健康監測。根據身體情況適時進行抗原或核酸檢測，若陽性需居家隔離，合理使用對症治療藥物，症狀加重時及時就醫。康覆期間仍需密切關注身體狀況，不可掉以輕心。

5.如果你是感染人員，在發病期間盡量做到非必要不外出，避免前往人群密集的公共場所，不參加聚集性活動。居家期間，盡可能相對獨立，減少與同住人員近距離接觸。

具有｢最強免疫脫逃能力｣ 內地現XBB.1.5新變異株

比利時宣布對華航班進行污水檢測 稱要「驗證中國數據」

「陽康」報復性出遊湧向三亞 12萬一晚豪華酒店房售罄

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒