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財長劉昆：要適度加大財政政策擴張力度

經濟脈搏 20:52 2023/01/03

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中國財政部部長劉昆表示，要適度加大財政政策擴張力度。一是在財政支出強度上加力。二是在專項債投資拉動上加力。三是在推動財力下沉上加力。持續增加中央對地方轉移支付，向困難地區和欠發達地區傾斜，兜牢兜實基層「三保」底線。

據新華社，劉昆接受採訪指出，當前中國經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，外部環境動盪不安。應對這些風險挑戰，中經會要求加大財政宏觀調控力度，優化政策工具組合，在有效支持高質量發展中，保障財政可持續和地方政府債務風險可控。

他指，加力，就是要適度加大財政政策擴張力度。一是在財政支出強度上加力。統籌財政收入、財政赤字、貼息等政策工具，適度擴大財政支出規模。二是在專項債投資拉動上加力。合理安排地方政府專項債券規模，適當擴大投向領域和用作資本金範圍，持續形成投資拉動力。三是在推動財力下沉上加力。持續增加中央對地方轉移支付，向困難地區和欠發達地區傾斜，兜牢兜實基層「三保」底線。

着力助企紓困

提效，就是要提升政策效能。一方面，完善稅費優惠政策，增強精準性和針對性，着力助企紓困。另一方面，優化財政支出結構，更好發揮財政資金「四兩撥千斤」的作用，有效帶動擴大全社會投資，促進消費。同時，加強與貨幣、產業、科技、社會政策的協調配合，形成政策合力，推動經濟運行整體好轉。

劉昆指，今年財政部門將圍繞市場主體需求精準施策，在助企紓困方面，對現行減稅降費、退稅緩稅措施，該延續的延續，該優化的優化，並持續整治違規涉企收費。二是激發活力。在財政補助、稅費優惠、政府採購等方面，對各類市場主體一視同仁、平等對待，優化企業發展環境。三是支持就業。統籌運用財政政策工具，多渠道支持穩崗擴崗，幫助高校畢業生、農民工、脫貧人口等重點群體就業創業。

劉昆還提到，今年，將適量擴大專項債券資金投向領域和用作資本金範圍，持續形成實物工作量和投資拉動力，推動經濟運行整體好轉。

官媒解讀中經會：明年就業總量壓力和結構性矛盾並存

責任編輯：袁瑋婧

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