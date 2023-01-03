機構︰元旦重點城市新樓成交按年增逾兩成

中指研究院公布，內地今年元旦假期（12月31日-1月2日）多市新樓成交面積整體按年增逾20%，北上廣較佳，但整體需求尚待恢復，三四綫城市依舊低迷。

中指院重點監測的城市中，一綫城市中，北京、上海、廣州的成交面積分別比去年增加80%、131%、74%，深圳則跌了55%。二綫城市好壞參半，武漢錄得284%增幅，瀋陽、杭州亦增加61%、23%，南京、濟南則下跌53%、28%。三四線城市跌勢未止，東莞、義烏、煙台、西寧等跌幅從9%至75%不等。

該院指數事業部市場研究總監陳文靜指，市場數據整體好轉主要有幾重原因，一是部分城市的需求被疫情壓制，元旦假期感染過峰後需求釋放；二是前期出台的政策逐步顯效，部分城市近期組織房交會，促進住房消費釋放；三是房企積極推優惠促銷；四是去年低基數及部分城市集中網簽，也對數據產生影響．

不過，各綫城市分化行情繼續加劇，核心城市成交面積增長同時，大多數三四綫城市購房情緒仍在低位。

陳文靜又指，中央及監管部門去年底頻釋利好訊號，提振信心。在穩樓市的方針下，各地今年因城施策的力度有望加大，特別是核心一二綫城市或繼續降低購房成本、降低購房門檻，其中二綫城市政策有望全面放開。但從全國來看，當前市場預期並未無明顯改善，市場企穩時間最早或等到第二季度。

責任編輯：陳建錫