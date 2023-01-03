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國徽設計者周令釗逝世 享年104歲

社會熱點 22:31 2023/01/03

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藝術設計大師周令釗今日（3日）離世，享年104歲。周曾參與中國國徽、政協會徽等設計，並主筆天安門城樓毛澤東畫像、解放軍八一勳章、共青團團旗等。

周令釗1919年生於湖南岳陽平江縣，13歲考入美術專科學校，隨後到上海的印刷公司學習修版、製版。1937年七七事變後，他以漫畫、連環畫、舞台美術設計、壁畫等宣傳抗戰。1948年，周接受徐悲鴻邀請，到國立北平藝術專科學校任教，教授速寫、水彩和廣告設計等課程，並於翌年新中國成立後加入中共。

1949年至1987年間，周令釗主筆創作了新中國開國大典天安門城樓毛澤東畫像、參加國徽、政協會徽、中國少年先鋒隊隊旗等設計；主筆設計中國共產主義青年團團旗、中國人民解放軍八一勳章、獨立自由勳章、解放勳章；擔任新中國成立後第二、三、四套人民幣票面整體美術設計。

在80多年的藝術創作生涯中，周令釗還留下了許多其他經典作品，包括新中國的首張海報《復活》，為人大會堂湖南廳設計《韶山》湘繡畫屏，為中國革命歷史博物館（現國家博物館）創作歷史油畫《五四運動》，為重建武漢黃鶴樓而創作的彩陶壁畫，深圳「錦繡中華」的總體設計，北京飯店壁畫《古都集翠》，以及多款紀念新中國成立的郵票。

責任編輯：陳建錫

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