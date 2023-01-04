  • 16°C
香港時間 : 2023104日 (週三) 09:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

小馬可斯訪華前記招：邀請中國鄰居到菲律賓旅遊留學

國情動向 09:41 2023/01/04

分享：

分享：

菲律賓總統小馬可斯周二（3日）起程，展開訪問中國3天行程。小馬可斯出發前表示，期待此次訪問能夠取得豐碩的成果，他還邀請中國遊客前往菲律賓，進而推動兩國的旅遊和人文交流。

央視報道，小馬可斯起程前在菲律賓召開記者會，稱：「我即將啟程前往北京，這將開啟菲中全面戰略合作的新篇章。我們將尋求加強雙邊關係，在農業、能源、基礎設施、科技、貿易和投資、人文交流等領域擴大合作。我期待著與習近平主席的會晤，我們將努力讓兩國關係轉向更高的水平，這將為我們兩國人民的和平與發展帶來樂觀前景和豐富機遇。」

小馬可斯表示：「我邀請我們的中國鄰居再次來到菲律賓，他們可以作為遊客、留學生和投資者，讓中國朋友享受我們的群島美景。我將致力於推動兩國的旅遊復甦和文化合作。」

中國駐菲律賓大使黃溪連指出，小馬可斯總統是中方2023年接待的首位外國元首，此次訪問是小馬可斯總統任內首次訪華，也是首次正式訪問東盟以外國家，這充分體現了中菲兩國對雙方關係的高度重視。

黃溪連介紹，訪問期間，兩國元首會從戰略高度和長遠角度，就中菲關係的未來發展和有關問題深入交換意見，就未來中菲關係發展指明方向、規劃藍圖。

小馬可斯訪華三天 專家：比杜特爾特更重中美平衡

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 中國 菲律賓

下一篇文章

秦剛告別美國回華任外長 在任500多天走訪22州
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

秦剛與布林肯通電話 討論中美關係及保持開放溝通渠道
秦剛與布林肯通電話 討論中美關係及保持開放溝通渠道
習近平致函祝賀盧拉就任巴西總統 冀推進雙邊務實合作
習近平致函祝賀盧拉就任巴西總統 冀推進雙邊務實合作
菲律賓小馬可斯訪中國三天 專家：比杜特爾特更重中美平衡
菲律賓小馬可斯訪中國三天 專家：比杜特爾特更重中美平衡
央視批某些國家要中國「放開」 現在卻限制中國人
央視批某些國家要中國「放開」 現在卻限制中國人
王毅接替楊潔篪任中央外辦主任 去年69歲晉中央政治局
王毅接替楊潔篪任中央外辦主任 去年69歲晉中央政治局
秦剛告別美國回華任外長 在任500多天走訪22州
秦剛告別美國回華任外長 在任500多天走訪22州
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款