小馬可斯訪華前記招：邀請中國鄰居到菲律賓旅遊留學

菲律賓總統小馬可斯周二（3日）起程，展開訪問中國3天行程。小馬可斯出發前表示，期待此次訪問能夠取得豐碩的成果，他還邀請中國遊客前往菲律賓，進而推動兩國的旅遊和人文交流。

央視報道，小馬可斯起程前在菲律賓召開記者會，稱：「我即將啟程前往北京，這將開啟菲中全面戰略合作的新篇章。我們將尋求加強雙邊關係，在農業、能源、基礎設施、科技、貿易和投資、人文交流等領域擴大合作。我期待著與習近平主席的會晤，我們將努力讓兩國關係轉向更高的水平，這將為我們兩國人民的和平與發展帶來樂觀前景和豐富機遇。」

小馬可斯表示：「我邀請我們的中國鄰居再次來到菲律賓，他們可以作為遊客、留學生和投資者，讓中國朋友享受我們的群島美景。我將致力於推動兩國的旅遊復甦和文化合作。」

中國駐菲律賓大使黃溪連指出，小馬可斯總統是中方2023年接待的首位外國元首，此次訪問是小馬可斯總統任內首次訪華，也是首次正式訪問東盟以外國家，這充分體現了中菲兩國對雙方關係的高度重視。

黃溪連介紹，訪問期間，兩國元首會從戰略高度和長遠角度，就中菲關係的未來發展和有關問題深入交換意見，就未來中菲關係發展指明方向、規劃藍圖。

小馬可斯訪華三天 專家：比杜特爾特更重中美平衡

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒