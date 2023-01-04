歐盟將對中國入境者實施協調管控 京曾指秉持對等原則

歐盟成員國為協調限制來自中國的入境人員做好了準備，包括可能的旅行前強制檢測。在北京，外交部昨日表示，部分國家採取僅針對中國的入境限制措施缺乏科學依據，一些過度做法更讓人不能接受。中方將針對不同情況本著對等原則採取相應措施。

據《華爾街日報》報道，周二，一群來自歐盟成員國的衛生專家連續第二周與布魯塞爾當局會面，討論這一情況。歐盟一個危機管理小組將於周三舉行會議，以敲定協調措施，不過最終將由成員國各自決定實施何種措施。

歐盟委員會的衛生發言人周二晚間在會議結束後說，歐盟周三將建議批准一些措施，包括要求來自中國航班上的乘客佩戴口罩，加強對入境航班上的廢水進行新冠病毒監測，在機場進行基因組監測以檢查新的新冠病毒變體，以及加強對旅行者的跟蹤。

該發言人說，歐盟還將討論對打算從中國出發的旅行者進行預檢的建議。大多數國家都贊成這樣做。

稍早前，法國、西班牙和意大利等幾個歐盟成員國已宣布，對來自中國的入境人員實施獨立管控。

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在北京，外交部發言人毛寧昨日（3日）表示，關於對中國旅客採取臨時防疫措施的問題，中方認為部分國家採取僅針對中國的入境限制措施缺乏科學依據，一些過度做法更讓人不能接受。中方對試圖操弄疫情防控措施以達到政治目的的做法表示堅決反對，將針對不同情況本著對等原則採取相應措施。

毛寧還說，針對疫情的新變化和抗疫面臨的新形勢，中國主管部門依法、及時、公開、透明發布了相關信息，並通過全球流感共享數據庫分享了中國近期新冠病毒感染病例的病毒基因數據。日前，中方主管部門與世衛組織專門舉行了視頻會議，雙方就當前疫情形勢、醫療救治、疫苗接種等技術議題進行了交流，並同意繼續開展技術交流，助力全球早日終結疫情。

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責任編輯：尹航

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