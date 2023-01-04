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華夏航空駕駛艙擋風玻璃疑破裂 幸安全返航杭州

社會熱點 12:05 2023/01/04

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內地懷疑發生客機飛行途中擋風玻璃破裂事故。華夏航空一架客機起飛後駕駛艙風擋破裂，緊急返航至杭州蕭山國際機場，事故原因未明，但不排除是烏擊。華夏航空指事故無人傷亡，正在查明事故原因。網上影像可見，涉事飛機疑似失去其中一塊擋風玻璃，位於駕駛艙右側副機長正面。

    點擊圖片放大

抖音周二（3日）下午流傳片段，稱華夏航空一飛機起飛時因鳥擊導致外層風擋破裂。發佈者指，這是華夏航空G54064航班，機型為龐巴迪CRJ-900LR，原定由浙江杭州蕭山國際機場起飛，前往內蒙古包頭東河機場。

華夏航空證實，G54064航班周二起飛後返航至杭州蕭山國際機場。「飛機起飛階段突發故障，機組在與機場、航空公司溝通後，在考慮保障乘客安全的前提下，返航至杭州。」

對於網上提到的鳥擊導致外層風擋破裂，華夏航空表示，現在尚無確切證據表明到底是意外、突發或常規故障，這都是網友自己的猜測，公司維修人員正在趕赴杭州路上，這兩天將會查明造成故障的具體原因。

華夏航空指出，機組人員和旅客均未出現人員傷亡，公司也已經對機上旅客做出了相應賠償，並幫助旅客改簽航班。

飛行途中機翼螺絲猛震片段驚傳 國航：立即檢查維修

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責任編輯：連兆鋒

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