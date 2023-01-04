發燒求診人數銳減逾8成 重慶官方：疫情高峰已過

重慶市發燒門診日接診人數，由上月20日約4.9萬人的高峰，回落至目前只有7000多人，減幅超過8成，當局直觀判斷疫情高峰期已經過去。此外，全市疫苗接種率已超過9成，長者接種率更高於平均。

重慶市衛健委副主任李畔在防疫記者會上表示，自去年12月以來，二級以上醫療機構已經新增開設49個發燒門診，基層醫療機構新增開設772個發燒診室。截至目前，重慶現累計共開設1,416個發燒門診及診室，實行24小時開放，滿足患者就診需求。

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李畔指，據統計，重慶市發燒門診及診室日接診人數，由上月20日達到最高峰約4.9萬人，回落至目前只有7000多人。其中，二級以上醫療機構發燒門診接診人數最多的時候是上月16日，一天是3萬多人，目前只有3000多人。他認為，重慶的感染情況可以從中得到直觀判斷，即高峰期應該已經過去。

在疫苗接種方面，李畔介紹，截至周一（2日），重慶市累計報告接種疫苗7888.3萬劑次，疫苗接種總人數達2886.2萬人，全人群接種覆蓋率達到90.1％；已完成全程接種2821.1萬人；完成加強免疫接種1651.6萬人，其中完成第二劑次加強免疫23.7萬人。

另外，60歲以上長者接種人數達到646.2萬人，接種覆蓋率高於全人群，達到92.2％。長者當中完成全程接種619.5萬人，佔符合全程接種條件的97％。第一劑次加強免疫接種468.2萬，佔符合加強免疫接種條件長者的92.4％。李畔呼籲，符合條件的人群要儘快接種疫苗。

責任編輯：易燕丹

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