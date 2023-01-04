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曾是國宴飲料風光一時 天府可樂宣佈破產

社會熱點 13:02 2023/01/04

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中國品牌汽水天府可樂宣告破產。天府可樂80年代在中國內地風光一時，市佔率曾高達75%，並獲指定為國宴飲料。不過隨著可口可樂、百事可樂等美國品牌在內地興起，天府可樂已陷入困境多時，近年一度再次流行也只是曇花一現。天府可樂最終沒有捱過新年，在2022年底結束品牌。

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內地傳媒周三（4日）報道，去年12月29日，重慶第五中級人民法院發佈了中國天府可樂集團公司（重慶）的破產清算的公告。

天府可樂起家於四川成都，是中國第一個真正意義上的國產可樂，公司前身可以追溯到民國時期的重慶美華汽水廠（後曾更名為中國汽水廠、重慶冰廠、重慶飲料廠等）。

天府可樂原料含有川產白芍，在上世紀80年代達到輝煌時期，曾被定為國宴用飲料。公司當時在全國擁有108家分廠，佔據中國可樂市場75%份額，年銷量高達20多萬噸。

隨後，外資可樂品牌開始通過並購的方式搶佔市場。天府可樂等內地八大飲料廠中的七家，先後被可口可樂和百事可樂吞下。天府可樂1994年與百事可樂合資成立重慶百事天府公司，百事可樂自此獲得全國各地的聯營廠，還擁有了天府可樂全國的銷售渠道。

天府可樂面臨的困境，主要源於可口可樂和百事可樂在中國汽水市場的強大壓力。天府可樂 2016年曾宣佈回歸，重現重慶大街小巷，初時確以情懷為賣點吸引了消費者關注，但一波熱潮過去，之後也難敵兩大主流品牌競爭。

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責任編輯：連兆鋒

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