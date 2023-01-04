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世界第9趙心童涉打假波 中國桌球累計10人遭禁賽

社會熱點 16:11 2023/01/04

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中國桌球選手打假波醜聞繼續發酵。世界桌球總會（WPBSA）宣布，兩名中國球手趙心童和張健康因涉嫌打假波及操縱比賽結果，要即時停賽，令接受禁賽處分的中國球手累計增至10人。

WPBSA周二（3日）發聲明稱，禁止趙心童及張健康參加世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，WST），指他們涉嫌操縱比賽結果，違反桌聯行為條例。

聲明表示，有關決定是早前調查中國球手涉嫌因賭博目的而操控賽果的一部份，「禁賽令」將持續到調查結束，二人有權提出上訴。調查已去到尾聲，預計短期內完成，屆時會決定是否再提出任何控罪。

中國桌球協會隨後亦發聲明，即時停止趙心童、張健康在國內的比賽資格，並强調堅決反對操縱比賽、賭博等違反體育誠信和道德的行為，將依據WPBSA最終調查結果作進一步處罰。

今次是WPBSA近一個月來第四度發聲明，點名中國球手涉嫌打假波，至今累計已有10名球手被禁賽。除了趙心童和張健康，還包括顏丙濤、梁文博、魯寧、李行、趙劍波、白朗寧、常冰玉及陳子凡。這也意味著稍後舉行的桌球大師賽，將會是近16年以來，首次沒有中國球手參賽。

現年25歲的趙心童，2021年在英國桌球錦標賽（全英桌球錦標賽，UK Championship）一舉奪魁，取得其首個排名賽冠軍。目前世界排名第9位，也是現階段中國世界排名最高的桌球手。張健康則排名第82位。

責任編輯：陳俊賢

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