多地制定2023年投資計劃 持續發力重大項目建設

內地地方兩會陸續召開，多個城市在政府工作報告中提出2023年固定資產投資增速預期目標，最低為6.5%左右，最高達15%左右；同時也制定重點項目投資計劃。專家預計，2023年一季度基建投資將保持兩位數高增長。

據各地政府工作報道，2023年安徽蕪湖市提出經濟社會發展主要預期目標，其中固定資產投資增長10%﹔山東濟南市提出固定資產投資增長6.5%左右﹔湖南常德市提出固定資產投資增長8.5%以上﹔甘肅天水市提出固定資產投資增長9%﹔寧夏中衛市提出固定資產投資增長15%左右。

《證券日報》引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，多地設定的固定資產投資增速預期目標，體現了當地將擴投資作為推動經濟運行整體好轉的重要發力點。設定相對較高的預期目標，有助增強2023年經濟回升的確定性，穩定市場信心，特別是鼓勵民間投資，同時引導銀行等金融機構加大對投資領域的中長期信貸投放。

專家料一季度基建投資保持雙位數高增長

王青認為，在2023年目標財政赤字率有望上調、新增專項債額度或將達到4萬億元（人民幣，下同）左右，以及上年新開工項目續建會帶動銀行貸款較大規模流入等因素支持下，2023年基建投資還會保持高於常態水平的較快增長，其中一季度將保持兩位數高增長。2023年製造業投資增速有望保持在6%左右。

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「投資是拉動經濟增長的有效方法之一。保守估計2023年全年固定資產投產增速會在5%以上，樂觀估計會在10%左右。」 中國財政學會績效管理專委會副主任委員張依群表示，2023年投資政策會繼續保持穩定，政府投資規模力度與2022年相比基本一致，會形成投資的連續和連帶效應。

另外，多地2023年政府工作報告談及重點工作，擴投資是必選項。其中蕪湖市提出，著力擴內需，全年計劃實施重點項目1617個、計劃投資2118億元，市級政府性投資增長12%以上。常德市提出，加大基礎建設投資，積極發展光伏、風電、地熱、儲能等新能源，加快千兆光網、房屋建筑物光纖和無線通信基礎配套設施建設，新建5G基站2000個以上。

張依群表示，多地持續加大重點項目建設力度，圍繞水電氣暖等基礎設施和新能源、綠色低碳等重點領域加快項目落地，不僅對當前擴大投資、推動經濟增長有利，而且對未來經濟健康可持續發展提供強有力的支撐。

責任編輯：易燕丹

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