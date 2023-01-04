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中國旅客抵南韓檢測陽性 拒隔離潛逃遭警方追捕

社會熱點 15:47 2023/01/04

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一名中國旅客抵達南韓後新冠檢測陽性，卻在等待接受隔離時失蹤潛逃，南韓警方正在追捕。

路透社引述韓國衛生官員指，這名中國旅客星期二（3日）晚抵達仁川國際機場，落地檢測呈陽，被轉移到附近一家酒店等待接受隔離，但隨後失蹤。
這名官員還說，此人的身份未被公開，但已經被列入通緝名單。

他指出，若違反《傳染病控制和預防法》的罪名成立，最高可面對長達一年監禁，或高達1000萬韓元的罰款。「而且此人將被驅逐出境，並在一段期間內禁止入境南韓。」

警方說, 這名40多歲中國遊客抵達仁川機場後, 接受新冠病毒檢測呈陽性, 被安排到仁川市一間酒店隔離, 警方翻看酒店周邊監控影片, 發現這名遊客半路潛逃, 凌晨現身於市內一間大型超市, 警方將以違反傳染病預防及管理法的罪名, 展開追捕調查。

南韓剛從星期一（2日）開始，強制從中國入境的旅客在出發前與抵境時做冠病檢測。南韓疾控中心透露，590名中國旅客的冠病檢測結果顯示，約有22.7%冠病檢測呈陽。

上述衛生官員對當局未能阻止此類事情發生表示遺憾，並說「今後我們將派遣更多人員，包括警員，以防止這種情況再次發生」。

南韓：中國旅客入境前後均需新冠檢測 只限仁川機場升降

白宮：中國沒有理由對外國入境防疫限制實施報復

責任編輯：袁瑋婧

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新冠肺炎疫情 疫情 罪案 病毒檢測 機場 南韓 傳染病 中國

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