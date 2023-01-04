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海南5漢犯刑事毀壞案 聲稱不懼警察

社會熱點 15:55 2023/01/04

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內地網上瘋傳疑似黑社會犯案視頻，海南省海口市在12月31日，5 人闖入當地超市用棍棒破壞冰箱，玻璃散落一地。超市員工在期間受到驚嚇，其中一男子態度囂張的對店員說：「你可以去報警」。當地警方4號表示案件還在調查。

視頻顯示1男子帶領4名同夥進入超市另有2名同夥門口放風。5民男子一進門就對超市的冰箱打砸，店家稱不認識感覺莫名其妙，男子對店員態度囂張的說：「你可以去報警」。

知情人士透露，帶頭男子已被警方找到，並在警方面前當面威脅店家稱：「我要是敢讓他賠冰箱，就讓我做不了生意」。

據觀察者網報道，上海信石律師事務所合夥人孫英傑律師接受訪問時表示，國內刑法第293條規定：有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會秩序的，處5年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）隨意毆打他人，情節惡劣的；（二）追逐、攔截、辱罵、恐嚇他人，情節惡劣的；（三）強拿硬要或者任意損毀、占用公私財物，情節嚴重的；（四）在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴重混亂的。糾集他人多次實施前款行為，嚴重破壞社會秩序的，處5年以上10年以下有期徒刑，可以並處罰金。

孫指通過CCTV可以看出肇事者已違反尋釁滋事罪。

責任編輯：陳俊賢

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