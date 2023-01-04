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【內地疫情】外交部：希望各方專注抗疫 避免任何政治化疫情的言行

社會熱點 15:53 2023/01/04

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針對近期美方一些人針對中國國內疫情防控政策優化調整的評論，中國外交部表示，希望各方專注抗疫本身，避免任何政治化疫情的言行。

外交部發言人毛寧今日（4日）在例行記者會上說，注意到近期美方一些人針對中國國內疫情防控政策優化調整發表了不少評論，也注意到有不少人表示，如果美方當初沒有政治化操弄疫情，而是像中國政府一樣以生命至上的態度負責任地應對，無論是美國國內還是世界範圍內的疫情形勢，恐怕都不會發展成今天這樣。

她說，我們真心希望各方專注抗疫本身，避免任何政治化疫情的言行，加強團結，共同努力，早日戰勝疫情。

至於「乙類乙管」後，中方對入境人員採取何種防控措施，毛寧介紹說，1月8日起，來華人員在行前48小時進行核酸檢測，結果陰性者可來華，無需向中國駐外使領館申領健康碼，將結果填入海關健康申明卡即可。如呈陽性，相關人員應在轉陰後再來華。

入境人員健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可進入社會面。健康申報異常或出現發熱等症狀的人員，由海關進行抗原檢測，結果為陽性者，如果屬於未合併嚴重基礎疾病的無症狀感染者或輕型病例，可採取居家、居所隔離或自我照護。

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責任編輯：尹航

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