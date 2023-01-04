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深入「美國後院」 中國厄瓜多爾達成自由貿易協定

國情動向 16:23 2023/01/04

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中國和厄瓜多爾達成自由貿易協定。厄瓜多爾總統拉索（Guillermo Lasso）宣佈，厄瓜多爾與中國自貿協定談判順利結束。厄瓜多爾會是繼智利、哥斯達尼加、秘魯後，第4個與中國簽署自貿協議的拉美國家。

拉索（Guillermo Lasso）在當地時間周二（3日）於社交媒體發帖，稱2023年伊始有好消息，厄中自貿協定談判已圓滿結束。「我們的出口產品可獲優惠待遇，進入世界上最大的市場，我們的工業可以更低的成本輸入機械。」

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厄瓜多爾生產部亦發表聲明，稱與中方舉行了數月高效談判，重點討論降低關稅，市場准入，還包括貿易便利化，減少技術性貿易壁壘，合作投資促進電子商務等。

聲明稱，厄中雙邊貿易額超100億美元，自貿協定可大大改善厄瓜多爾的出口環境，創造更多就業，吸引投資。協定可令厄瓜多爾目前99%對華出口享有優先准入優惠，包括蝦、香蕉、鮮花、可可、咖啡等，同時為非傳統出口，例如菠蘿、芒果、藍莓、藜麥打開大門。

中國和厄瓜多爾去年2月同意啟動自貿協定談判。中國海關去年12月派員參加談判，雙方就海關程序與貿易便利化議題全面深入磋商，並取得積極進展。

中國商務部去年2月稱，中厄2021年雙邊貿易額逆勢增長44.6%，達到109.4億美元，中國繼續保持同厄瓜多爾的第二大貿易夥伴關係。厄瓜多爾也是中國在拉美地區重要的投資和承包工程合作夥伴，雙方合作涉及電力、能礦、交通等眾多領域。

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責任編輯：連兆鋒

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