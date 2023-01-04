台軍反艦導彈配件瑞士維修竟從山東發回 過程是這樣的

台軍「航母殺手」雄風3型反艦導彈系統經緯儀寄送瑞士維修，結果竟從大陸山東寄回台灣！島內輿論一片嘩然。瑞士公司解釋稱，是考慮地緣因素後，決定由位於山東的亞洲維修總部維修。台灣當局稱，已反覆確認零件沒有被安裝黑客程序，不會受影響。

台灣傳媒報道，雄風3型反艦導彈的經緯儀在使用期間發生故障，該零件2021年才剛剛向瑞士萊卡集團採購，尚在保修期內，台軍遂要求島內代理商送回瑞士原廠進行維修。可是當台軍在收到廠家寄回設備時，才發現該寄件竟然是從山東青島流亭機場發出。

據悉，瑞士萊卡集團收到經緯儀後，再轉公司位於山東的亞洲維修總部。萊卡集團回應指，此舉是在考慮到地緣因素之後，做出的慎重選擇。

研發雄風3型的中山科學研究院稱，經緯儀送修之前，已經將所有儲存芯片卸下，經緯儀經過反覆確認，沒有被安裝黑客程序。當局又稱這不是制導設備，僅是負責日常維護的精度矯正之用，因此並不會受影響。

雄風3型導彈是台灣自行研制的第一款超音速反艦導彈，據稱射程約400公里，可由軍艦或陸上發射車發射。

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責任編輯：連兆鋒