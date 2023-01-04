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擬禁港澳居民遊行受訪惹議 台移民署：官網誤植

社會熱點 18:10 2023/01/04

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英國傳媒報道，台灣移民署周二（3日）發布「港澳居民不得從事活動一覽表」，列出「九不得」，禁止香港、澳門居民在台期間參加遊行、接受媒體邀請發表意見等，引發熱議。目前，該文件已經下架，移民署則指有關內容為官網誤植。

BBC中文網報導，相關文件周二早上刊於移民署網站的「香港澳門居民來台停留線上申請入出境許可證送件須知」公告欄，列出九項港澳居民不得從事的活動：

1.不得參加選舉造勢活動或助選活動，如上台發言、隨車遊行。
2.不得參加政治性質公眾活動，如：遊行、抗爭、演說、發放傳單。
3.不得進入軍事國防地區。
4.不得進入國家實驗室、生物科技、研發或其 他重要單位。
5.不得至各軍事基地、要塞堡壘窺視、拍照或攝影。
6.不得從事違反社會善良風俗或危害社會秩序之行為，如賣淫、買春、賭博、買賣毒品。
7.不得未經許可從事工作，如：短期契約工、模特兒走秀。
8.不得接受媒體邀請，上電視（廣播）節目發表意見，如：CALL IN節目。
9.不得違反其他法令有明確規範之行為，如： 刑法、國家安全法、國家機密保護法、反滲透法、社會秩序維護法、政治獻金法等。

公告沒有列明法律依據及罰則，也沒有解釋「港澳居民」的定義，未知是僅限於在台灣停留的入境人士，還是包含在台灣持有居留身份的港澳人士。

報道指，相關文件周二傍晚已經由移民署網站下架。陸委會之後回覆稱，港澳居民來台須遵守台灣法律，移民署當晚已移除該公告頁面，至於未來有無類似列表供港澳居民參考，尚在討論中。

移民署則回應稱，有關官網內容屬誤植情形。該署指出，港澳居民若來台短期停留，相關活動應與許可目的相符，並應遵守中華民國既有法律規範，移民署並未提出任何新增的禁止或限制規定。

專門研究移民法的政治大學法律學系副教授廖元豪表示，有關規定沒有法律效力但有恐嚇效果，「把遊行、接受媒體邀請，跟賣淫、軍事的東西放在一起，好像發表意見就跟危害國家安全一樣可怕」。另有移民公司負責人透露，以前見過類似的清單，不過是針對大陸觀光客，這次好像意味着把港澳人當成大陸人。

責任編輯：易燕丹

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