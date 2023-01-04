國常會：千方百計提高醫療物資供給 支持重點企業滿負荷生產

李克強主持召開國務院常務會議，部署進一步做好重要民生商品和能源保供穩價等工作，保障群眾生活和企業生產需求。

會議指出，過去一年物價保持平穩，糧食、能源穩定供應能力提升，為穩經濟、保民生提供了有力支撐。要貫徹黨中央、國務院部署，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，強化重要民生商品等保供穩價，確保春節市場供應充足和價格平穩。

一要壓實「米袋子」省長負責制、「菜籃子」市長負責制，及時做好市場調配，抓好其他重要民生商品供銷對接。做好春耕備播準備，進一步抓實糧食生產、夯實穩物價基礎。

二要千方百計提高醫療、防疫物資供給能力，支持重點企業滿負荷生產。加強藥品等物資調配，保障醫療機構、居家患者、養老院、農村地區等需求，為防疫提供保障。對納入醫保範圍的看病和藥品費用應報盡報。

三要進一步抓好能源保供。持續釋放煤炭先進產能，支持能源企業節日安全正常生產，做好電力、天然氣頂峰保供預案。

四要持續保障交通物流大動脈、微循環暢通，支持物流企業合理調配運力，關心關愛快遞等人員，保障春節期間郵政快遞穩定運行。

五要加強市場和價格監管，依法查處囤積居奇、哄抬價格等行為。

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責任編輯：袁瑋婧