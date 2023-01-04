人行：加大金融對國內需求和供給體系的支持力度

中央人民銀行召開2023年工作會議，會議指出，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。保持廣義貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。多措並舉降低市場主體融資成本。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

會議要求，今年，人民銀行系統要大力提振市場信心，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長，有效防範化解重大金融風險，持續深化金融改革開放，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步提供有力的金融支持。

會議提到，要加大金融對國內需求和供給體系的支持力度。支持恢復和擴大消費、重點基礎設施和重大項目建設。堅持對各類所有制企業一視同仁，引導金融機構進一步解決好民營小微企業融資問題。落實金融16條措施，支持房地產市場平穩健康發展。

會議還指，持續推動金融風險防範化解。進一步發揮國務院金融委辦公室牽頭抓總作用。健全金融穩定保障基金管理制度。持續完善宏觀審慎管理體系。持續深化國際金融合作和對外開放。持續深化金融改革。繼續完善金融基礎設施統籌監管框架。加強平台企業金融業務常態化監管。繼續深化外匯領域改革開放。

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責任編輯：袁瑋婧