【內地疫情】世衛：未發現新變種 但數據未準確反映情況

世衛（WHO）週三邀請中國科學家參加閉門會議。會後世衛表示，在中國公開的測序數據中，沒有發現新變種，但數據並未準確反映當地情況，沒有充分反映住院人數和病亡人數。

據路透社報道，世衛突發事件規劃執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，目前中國公佈的數據沒有充分反映病毒在入院、進入加護病房（ICU）、特別是病亡方面的真實影響。他指，世衛認為中國政府對新冠病亡的定義「過於狹隘」。

至於新冠死亡個案判定標準，國家衛健委曾介紹，全球現在對新冠死亡的判定標準主要分為兩大類，一是感染新冠病毒後核酸陽性，由新冠病毒引發呼吸衰竭，直接導致死亡，判定為新冠死亡，二是感染後28天以內全口徑的死亡都計入新冠死亡。中國從2020年以來，一直採取第一類死亡判定標準。

會否調整新冠死亡判定標準？國家衛健委：將繼續堅持實事求是

國家衛健委表示，中國一直堅持實事求是、公開透明的原則公開死亡和重症個案信息，未來將繼續秉持這一原則。中國之前公布的死亡個案既有因為新冠死亡的，也有感染新冠病毒後因基礎疾病死亡的病例，中國自始至終堅持科學的死亡個案判定標準，而且也是同國際接軌的死亡個案判定標準。

萊恩還說，「我們仍然未獲得完整數據」。世衛準備週四再次與中國科學家會晤。

此外，美國總統拜登表示，他對中國當局如何處理疫情感到擔憂。中國外交部稍早前表示，中國主管部門依法、及時、公開、透明發布了相關信息，並通過全球流感共享數據庫分享了中國近期新冠病毒感染病例的病毒基因數據。

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責任編輯：尹航

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