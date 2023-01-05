世衛指中國數據未準確反映情況 外交部：公開透明 疫情可控

世衛（WHO）週三邀請中國科學家參加閉門會議。會後世衛表示，在中國公開的測序數據中，沒有發現新變種，但數據並未準確反映當地情況，沒有充分反映住院人數和病亡人數。在北京，外交部表示，中方一直本著公開透明的態度，同國際社會分享有關信息和數據，並指中國疫情形勢可控。

據路透社報道，世衛突發事件規劃執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，目前中國公佈的數據沒有充分反映病毒在入院、進入加護病房（ICU）、特別是病亡方面的真實影響。他指，世衛認為中國政府對新冠病亡的定義「過於狹隘」。

至於新冠死亡個案判定標準，國家衛健委曾介紹，全球現在對新冠死亡的判定標準主要分為兩大類，一是感染新冠病毒後核酸陽性，由新冠病毒引發呼吸衰竭，直接導致死亡，判定為新冠死亡，二是感染後28天以內全口徑的死亡都計入新冠死亡。中國從2020年以來，一直採取第一類死亡判定標準。

會否調整新冠死亡判定標準？國家衛健委：將繼續堅持實事求是

國家衛健委表示，中國一直堅持實事求是、公開透明的原則公開死亡和重症個案信息，未來將繼續秉持這一原則。中國之前公布的死亡個案既有因為新冠死亡的，也有感染新冠病毒後因基礎疾病死亡的病例，中國自始至終堅持科學的死亡個案判定標準，而且也是同國際接軌的死亡個案判定標準。

萊恩還說，「我們仍然未獲得完整數據」。世衛準備週四再次與中國科學家會晤。此外，美國總統拜登表示，他對中國當局如何處理疫情感到擔憂。

在北京，外交部發言人毛寧今日回應指，疫情發生以來，中方一直本著公開透明的態度，同國際社會分享有關信息和數據，第一時間分享新冠病毒基因序列，為各國相關疫苗和藥物的研制作出了重要貢獻。中方長期與世衛組織保持密切合作，與世衛總部、西太區和駐華代表處三級機構保持著密切暢通的溝通交流渠道。

她表示，當前中國的疫情形勢可控，隨著中國疫情防控政策的調整，會繼續同世衛組織開展技術交流等活動。希望世衛組織秘書處秉持科學客觀公正的立場，努力為全球應對疫情挑戰發揮積極作用。

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責任編輯：尹航

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