習近平與菲律賓小馬可斯檢閱儀仗隊 談到48年前這段往事

菲律賓總統小馬可斯到訪北京，成為中國在2023年接待首位外國元首。解放軍鳴放21響禮炮，小馬可斯與中國國家主席習近平檢閱儀仗隊，習近平夫人彭麗媛和小馬可斯夫人麗莎亦參加歡迎儀式，並一同參觀中國國家博物館。習近平向小馬可斯談及，對方父親、菲律賓時任總統老馬可斯在1975年洞察時局、順應大勢，作出中菲建交的歷史性決定，情誼彌足珍貴。習近平希望小馬可斯這次訪華不僅是一次懷舊之旅，更是一次開創之旅。

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習近平周三（4日）在人民大會堂北大廳為小馬可斯舉行歡迎儀式。天安門廣場鳴放21響禮炮，禮兵列隊致敬，迎賓小號手鳴禮號。兩國元首登上檢閱台，軍樂團奏中菲兩國國歌。小馬可斯在習近平陪同下檢閱了中國人民解放軍儀仗隊，並觀看分列式。當晚，習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂金色大廳為小馬可斯和夫人麗莎舉行歡迎宴會。

宴會前，習近平與小馬可斯在人民大會堂舉行會談。習近平指出，這是你首次正式訪問東盟以外國家，你也是今年中方接待的首位外國領導人。這充分體現了中菲關係的密切程度，也說明雙方在彼此外交格局中佔有重要位置。中菲是一衣帶水的近鄰。在兩國上千年交往史上，以誠相待、守望相助始終是中菲關係主流，也是兩國人民共有的寶貴精神財富。

「48年前，你的父親同中國老一輩領導人洞察時局、順應大勢，共同作出中菲建交的歷史性決定。此後近半個世紀，無論國際風雲和菲律賓國內政局如何變化，你和你的家族一本初衷，矢志推動中菲友好，這份情誼彌足珍貴。希望你這次訪華不僅是一次『懷舊之旅』，更是一次『開創之旅』。」

習近平稱，中方始終把菲律賓放在周邊外交優先方向，堅持從戰略和全局高度看待中菲關係。我願同你保持經常性戰略溝通，全面規劃雙邊關係下步發展，做互幫互助的好鄰居、相知相近的好親戚、合作共贏的好夥伴，為兩國人民帶來更多福祉，為地區和平穩定貢獻更多正能量。

習近平指出，中菲雙方已經確立農業、基建、能源、人文四大重點合作領域，這是支撐中菲全面戰略合作關係的四梁八柱，要下大力氣培育增長點、打造新亮點。

他表示，中國正在全面推進鄉村振興，願助力菲律賓農業農村發展。紮實推進基礎設施和互聯互通領域合作，落實好重點項目「硬」基建合作，拓展電信、大數據、電子商務等「軟」基建合作。中方願同菲方繼續以友好協商方式妥善處理海上問題，重啟油氣開發談判，推動非爭議區油氣開發合作，開展光伏、風能、新能源汽車等綠色能源合作。中國願持續擴大進口菲律賓優質農漁產品，支持中國企業赴菲律賓投資興業。

習近平強調，中菲同為亞洲發展中國家，我們的發展根植於睦鄰友好的周邊環境，根植於合作共贏的亞洲大家庭。中方願同菲律賓及其他東盟國家聚焦合作與發展，維護好東盟在區域合作中的中心地位，推進「五大家園」建設，推動本地區擺脫冷戰陰影，免於陣營對抗，持續成為發展繁榮高地。

中方讚賞菲方支持全球發展倡議和全球安全倡議，願同菲方一道，加大相互支持，維護兩國和發展中國家共同利益，弘揚全人類共同價值，推動構建人類命運共同體，為完善地區和全球治理作出積極貢獻。

小馬可斯表示，很高興對中國進行期盼已久的訪問，這是我首次對東盟以外國家進行國事訪問，我希望通過此訪向世界證明，菲中關係十分良好，也十分重要，雙方都高度重視彼此關係，都致力於將菲中關係提升至新的高度。

「菲中建交雖然只有48年，但兩國人民友誼已經跨越千年。我很榮幸當年參與了菲中建交歷史，今天我將肩負起繼續推進菲中傳統友誼的重要責任。我期待同習近平主席保持密切溝通，全方位加強合作，開啟菲中全面戰略合作關係的新篇章，更好合作解決兩國共同面臨的挑戰和問題，更好造福兩國人民，也為推動本地區重新成為世界經濟重要引擎作出新貢獻。」

小馬可斯指出，菲方願同中方深化農業、基建、能源、人文、貿易、投資、科技、數字經濟等領域合作。相信今天我們共同見證簽署的多份合作文件，將極大助力菲律賓國家經濟發展。中國是菲律賓最強勁的合作夥伴，沒有甚麽能夠阻擋菲中友誼的延續和發展。

小馬可斯又表示，菲方堅持一個中國政策。菲方願繼續通過友好協商妥善處理海上問題，同中方重啟油氣開發磋商。感謝中方為菲律賓抗擊疫情提供的寶貴幫助。期待疫情過後，更多中國民眾赴菲旅遊和學習，兩國人民往來更加密切，為兩國關係長遠發展奠定更加堅實牢固的基礎。我對菲中關係發展前景充滿信心。

會談後，兩國元首共同見證簽署有關「一帶一路」、農漁業、基礎設施、金融、海關、電子商務、旅遊等合作文件。

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責任編輯：連兆鋒