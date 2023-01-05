內地12月財新服務業PMI錄48勝預期 市場信心反彈

隨著內地防疫措施優化，服務業景氣度改善。12月財新服務業PMI錄得48，高於11月1.3個百分點，高於預期，但仍低於臨界點。但服務業市場信心回升，2022年12月服務業經營預期指數反彈至2021年8月來最高。

12月服務業生產、需求、就業繼續收縮

此前公布的2022年12月財新製造業PMI下降0.4個百分點至49.0，降至近三個月來最低。服務業邊際好轉程度大於製造業下降幅度，帶動當月財新中國綜合PMI上升1.3個百分點至48.3。

財新製造業PMI走勢與國家統計局一致，服務業PMI和綜合PMI則與統計局不同。此前國家統計局公布的2022年12月製造業、服務業PMI分別回落1.0個、5.7個百分點至47.0、39.4，均降至2020年3月來最低。兩大行業PMI回落拖累綜合PMI降至42.6，低於前值4.5個百分點。

從分項數據看，受疫情影響，12月服務業生產、需求繼續收縮，但防疫政策優化等因素，帶動生產經營指數、新訂單指數邊際改善；出口未能延續前月的擴張趨勢，新出口訂單指數再度降至收縮區間。

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市況不佳拖累服務業就業仍處於收縮狀態，不過12月就業指數略有回升。部分企業反映，員工因疫情而離職，還有一些企業因效益不佳而減少用工。同時，當月積壓業務量指數升至2022年6月來新高，連續第五個月位於臨界點以上。

2022年12月服務業成本在原料、勞動力、能源成本增加的推動下仍在抬升，迫於成本壓力，企業繼續上調銷售價格，但受需求疲弱掣肘，銷售端漲幅有限，當月出廠價格指數降至近四個月來最低，但仍處於擴張區間。

防疫政策優化讓服務業市場信心回升，2022年12月服務業經營預期指數反彈至2021年8月來最高。企業普遍預期，疫情好轉和防控措施放寬，將會支撐銷售和經營活動回升。投資增加和政策扶持也被認為是可能驅動增長的因素。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2022年12月疫情防控「新十條」發布，進一步優化落實疫情防控措施。短期內感染人數激增，對社會生產生活秩序產生較強衝擊，如何高效統籌疫情防控和經濟社會發展再次成為重中之重。

王喆表示，中央經濟工作會議定調當前經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大。中央明確未來要把恢復和擴大消費擺在優先位置，這既需要改善社會心理預期、提振發展信心，也需要各項政策協調配合，穩固就業基本盤，切實提高居民可支配收入。

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責任編輯：尹航

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