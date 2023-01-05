秦剛撰文華盛頓郵報：中美關係穩定攸關星球命運

中國駐美國大使秦剛卸任，奉調回國接替王毅出任外交部長之際，在美國《華盛頓郵報》撰文，指出中美關係穩定攸關我們這個星球命運。秦剛提及，自己駐美期間遊走22州，美國人民令他印象深刻，自己在新崗位上仍會堅持推動中美關係發展。秦剛表示，中美不能讓偏見和錯誤認知，導致兩國偉大人民對抗衝突，雙方應在兩國元首戰略指引下，找到有利於維護世界和平繁榮的正確相處之道。

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秦剛以中國外長身份，美國時間周三（4日）在《華盛頓郵報》發表題為《穩定的中美關係攸關我們星球的前途命運》（The planet's future depends on a stable China-U.S. relationship）署名文章。全文譯文如下：

美國詩人艾略特（T.S. Eliot）曾經寫道，終點即是我們的起點。我於本周離開美國，開始人生新征程，然而時時縈繞在我腦海裏的仍然是在美工作生活的幅幅畫面。

我走訪了美國22個州，發現了華盛頓之外不一樣的美國。在播撒希望的春天裏，我到訪習近平主席2012年曾訪問過的艾奧瓦州金伯利農場，試駕農業拖拉機，品嚐當地農產品。在收獲果實的秋天裏，我又走進密蘇里州大豆和玉米農場田間地頭，在那裏，美國農民的質樸和好客深深打動了我。我也感受到中美農業合作不僅有利於兩國，也有利於減少全球糧食供應的不穩定性和應對全球氣候變化。

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在明尼阿波利斯市的沉浸式中文學校，我客串了一把中文老師，該校一名學生最近還獲得「漢語橋」（Chinese Bridge）世界小學生中文秀全球總冠軍。在俄亥俄和加州的工廠裏，美國工人告訴我這些中國投資的企業為他們創造了就業，他們及其家人的生活有了可靠保障。在加州長灘港和馬薩諸塞州波士頓港，我看到了堆積如山的往來中美的集裝箱，切身體會到中美經貿高度依存，「脫鉤斷鏈」並不符合任何一方利益。

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在聖路易斯市紅雀隊主場，我為棒球比賽開球，紀念南京和聖路易斯建立第一對中美友好城市43周年。我還與美國朋友們一起慶祝大熊貓抵美50周年。

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這樣美好、生動的場景還有很多很多。駐美經歷是我作為一名外交官的難忘記憶，也將是我一生的寶貴財富。在新的崗位上，推動中美關係發展仍將是我的重要使命之一。

在我赴任中國駐美大使之時，中美關係面臨複雜困難局面，兩國對話交流機制幾乎全部中斷停擺，中國企業被無理制裁打壓，加上疫情的影響，雙方人文交流受到嚴重阻礙。中國常被視為美「最嚴峻競爭者」。

作為駐美大使，我的使命就是促進中美各領域交流合作，努力推動雙邊關係穩定、改善和發展。推進關係需要雙方共同努力。我與美聯邦政府官員坦誠溝通，保持順暢的工作關係，妥善處理包括台灣問題在內的棘手難題，推動重要領域交往合作取得進展。

我與80多位美國會參眾議員會面晤談，相互傾聽、表達各自的立場和關切，哪怕對方是知名的對華「鷹派」。我與美戰略界深入交流，希望共同思考、推動重構一個穩定、可預期、建設性的中美關係框架。我廣泛會見美工商界代表，深切感受到他們對中國市場的信心和對華合作的願望。我造訪美國各大學，並幫助因疫情受阻的美國學生回到中國。我多次接受美國媒體採訪，雖然時有交鋒，但我感謝他們願意傾聽中國大使的聲音，了解中方的立場和主張。

我離開美國時更加堅信，中美關係的大門已經打開，就不會關上。我也更加堅信，美國人民和中國人民一樣，都是心胸寬廣、勤勞友善的人民，而一個健康穩定的中美關係攸關兩國人民和我們星球的前途命運。

中美關係不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，寬廣的地球足夠容下中國和美國各自發展、共同繁榮。中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。我們不能讓偏見和錯誤的認知導致兩國偉大人民之間的對抗衝突。雙方應在兩國元首的戰略指引下，找到有利於維護世界和平繁榮的正確相處之道。

這並非坦途，需要中美兩國各界共同不懈努力，但歷史將證明我們今天的努力和付出是必須而且值得的。

回國之際，我將珍藏在美的珍貴回憶。詩人艾略特還曾寫道，抵達終點意味著新的出發。我相信，中美關係也終將回歸正途並不斷前行。

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責任編輯：連兆鋒