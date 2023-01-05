國際航空運輸協會：限制中國旅客入境是「無效且盲目」

據內地官媒《環球時報》，國際航空運輸協會（IATA）4日發給該報的一份聲明表示，一些國家對來自中國旅客施加的限制措施是盲目且無效。各國政府應聽取包括世衛組織（WHO）在內的專家建議，沒必要限制旅行。

美國、南韓、日本等國開始對來自中國的旅客採取臨時防疫措施，包括入境後檢測、對陽性人員進行隔離等。國際航空運輸協會在一份發給《環球時報》記者的聲明中表示，上述對來自中國旅客施加的限制措施是「條件反射式的盲目措施」，且已被證實無效。

聲明援引該協會理事長威利·沃爾什的話稱，有國家正對來自中國的旅客施行新冠病毒檢測和其他限制措施，盡管這些國家境內的病毒傳播早就廣泛存在，「過去三年，此類條件反射式的盲目措施已證實並無成效。」圍繞Omicron變異株進行的研究成果表明，設置旅行障礙對病毒的傳染高峰影響甚微，限制措施充其量能將高峰推遲幾天。當新的變異毒株在世界任一地方出現，其傳播狀況也將與此類似。

聲明還稱，各國政府應聽取包括世界衛生組織在內的專家建議，沒有必要限制旅行。我們已擁有管理病毒的數個工具，不必訴諸切斷國際連通性、破壞經濟和破壞就業的無效措施。政府的決策必須基於「科學事實」而不是「科學政治」。

公開資料顯示，國際航空運輸協會有別於國際民航組織，它是全球航空公司的同業公會，也是非政府組織。290家航空公司成員分別來自近120個國家，其定期國際航班客運量約佔全球的83%。國際航協支持航空公司活動，並提供制定行業政策和標準的意見。

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責任編輯：尹航

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