小說女主角愛上毒販 官方發聲：文學創作要有底線

前男友是緝毒警，被毒販殺害，女主角為復仇，當臥底與毒販談戀愛...這是內地小說《風情不搖晃》的情節。四川省戒毒管理局官方微博點名批評稱，「文學創作要有底線，莫讓英雄流血再寒心」。事件引發網絡熱議。目前此小說已下架。

四川省戒毒管理局官方微博今日凌晨發布微博稱，「文學創作要有底線，莫讓英雄流血再寒心」。之後，話題「四川戒毒點名批網絡小說風情不搖晃」登上微博熱搜。

這本名叫《風情不搖晃》的小說，內容講述女主為給緝毒警察男友復仇自發當臥底，和毒販男主角談戀愛，最終與另一名臥底的緝毒警察聯合將男主角圍捕的故事，已出版實體書。

據內媒報道，有粉絲因毒販男主角的深情人設悲憫其身世，甚至在網上發布詆毀緝毒警察的不當言論，也有網民認為該小說三觀不正，為毒販男主角洗白，不適合出版。但也有網民認為，「真是矯情，按照您這說法，小說沒法寫了。寫個壞蛋，就得得罪一個行業。」

四川省戒毒管理局表示，中國對毒品是零容忍的態度，中國是世界上列管毒品最多、管制最嚴的國家。和平年代，緝毒警察是最具風險的警種之一，面對暴戾的毒販，每一次抓捕都以命相搏。2017年以來，全國有30餘名禁毒民警犧牲，60餘名禁毒民警負傷。呼籲抵制「毒」小說，致敬英勇的禁毒英雄。

該小說的作者「初禾初」在回應爭議時稱，寫這部小說的出發點是對正義的追尋，對小說中緝毒警察的刻畫，每個字都在表達自己對緝毒警察的尊重與敬佩。至於小說中毒販男主角的死，自己沒有任何同情，更談不上「洗白」。

責任編輯：陳俊賢