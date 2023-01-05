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內地豪宅市場退燒 總價逾5千萬高價房成交大跌4成

經濟脈搏 16:18 2023/01/05

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內地房地產市場處於下行的過程中，高端住宅一度堅挺不受影響。但自2022年下半年以來，「高端房神話」終歸破滅，多城高價房成交「量價齊跌」，尤其是總價5000萬元（人民幣，下同）以上的頂級豪宅市場明顯降溫，去年全國範圍內僅成交383套，按年大跌四成。

第一財經報道，高端市場退燒的背後，是投資客和新經濟新貴的淡出。據機構統計，2022年內地豪宅購買人群中，投資客比重僅為5%，對豪宅拋售人群中有3成認為價格見頂、投資屬性減弱。此外，30至40歲的行業新貴購買人群減少，反倒是45歲以上年長客戶重新佔據較大比重。

在「丁祖昱評樓市」發佈會上，易居企業集團CEO丁祖昱透露2022全年的頂級豪宅成交量，總價5000萬以上級別豪宅出現全面下行，其中一手頂級豪宅全國僅成交383套，按年下降40%。

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以單價看，單價15萬元/平方米以上的一手頂級豪宅共成交422套，年減19%；單價15萬元/平方米以上的二手豪宅年減幅更達到52%。同時這些單價超過15萬元的豪宅仍然集中在北上廣深四大一綫城市，2021年上榜的蘇州在2022年則零成交。

丁祖昱表示，總價5000萬元以上頂豪成交下行的根本原因在於供應縮量，尤其是北京和上海，在供應短缺的情況下，便出現成交大幅下行的情況。

另外，二手豪宅市場亦明顯趨弱，核心城市1000萬以上的二手豪宅成交套數已跌回至2017年。丁祖昱表示，內地四大一綫城市的千萬級豪宅成交量佔全國八成8。總體來看，一手豪宅「打新逐利」的趨勢仍在，但二手豪宅市場已一落千丈，去年第三、四季度起，高端市場表現後勁不足。

責任編輯：易燕丹

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