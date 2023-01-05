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春秋航空下周六復飛來往上海香港航班 單程最低票價490元人民幣

社會熱點 18:45 2023/01/05

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春秋航空計劃下周六（14日）起，恢復每日來往上海浦東及香港的航班，單程票價最低是490元（人民幣，下同）。

《澎湃新聞》報道，春秋航空計劃從1月起恢復上海至香港、上海至台北、上海至泰國布吉、廣州至泰國清邁等航線，未來計劃恢復上海至新加坡、增班上海至曼谷、廣州至金邊等航線。

春秋航空表示，為進一步滿足國際及地區旅客往來需求，將陸續恢復多條國際及地區航線。1月14日起，恢復每日來往上海浦東及香港的航班，單程最低票價490元起。

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另外，1月15日起，復飛每周5班上海至台北的班機，單程最低票價1,080元起；1月18日起，恢復每日來往上海和布吉的航班，以及每周3班由廣州飛往清邁的班機，單程最低票價分別為1,080元起、1,500元起。

以上航線在春秋航空APP、小程序已開售。春秋航空官網顯示，1月14日香港至上海航班的單程票價為港幣1,750元，同日上海至香港航班的單程票價為港幣1,426元。

責任編輯：易燕丹

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