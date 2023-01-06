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習近平任免多名駐外大使 唯獨駐美國大使空缺

國情動向 09:35 2023/01/06

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據中國外交部消息，中國6個駐外大使職位有人事變動，國家主席習近平免去駐歐盟、巴西、東盟、孟加拉，以及非洲東岸印度洋島國科摩羅大使職務，並任命新人選，唯獨駐美大使職務空缺，只免去秦剛駐美大使職務，未有任命接替人。秦剛在去年12月30日獲十三屆全國人大常委會第三十八次會議任命為外交部長，原外長王毅新年升任中央外事工作委員會辦公室主任。

中國外交部周五（6日）公佈，近日，習近平根據全國人民代表大會常務委員會的決定，任免下列駐外大使：

一、免去秦剛的中國駐美國特命全權大使職務。

二、免去張明的中國駐歐盟使團團長、特命全權大使職務；任命傅聰為中國駐歐盟使團團長、特命全權大使。

三、免去楊萬明的中國駐巴西特命全權大使職務；任命祝青橋為中國駐巴西特命全權大使。

四、免去鄧錫軍的中國駐東盟使團團長、特命全權大使職務；任命侯艷琪為中國駐東盟使團團長、特命全權大使。

五、免去李極明的中國駐孟加拉特命全權大使職務；任命姚文為中國駐孟加拉特命全權大使。

六、免去何彥軍的中國駐科摩羅特命全權大使職務；任命郭志軍為中國駐科摩羅特命全權大使。

對於誰會接替秦剛成為下一任中國駐美大使，外交部發言人毛寧日前表示，中方重視中美關係，新任駐美大使會在履行必要程序後赴任；關於具體人選，建議關注外交部網站的有關更新。

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