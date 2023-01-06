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人民幣兌美元重返6.8 料延續波動回升態勢

經濟脈搏 10:35 2023/01/06

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新年伊始，人民幣兌美元連日上調，重返6.8水平。週五中間價報6.8912，較上日調升14點子。分析指，人民幣匯率上漲的原因包括情緒面改善，市場信心增強；交易面、政策面亦有提振效應。專家預計，人民幣匯率後續將延續波動回升態勢。

防疫措施優化 企業年底結匯增加 助人民幣升值

繼去年年末人民幣匯率反彈回升，並於12月奪回7.0關口後，人民幣的上漲態勢一直延續至2023年。對此，多方分析認為，近期人民幣匯率上漲受多方面因素影響。

中國銀行研究院高級研究員王有鑫表示，人民幣匯率上漲的原因之一是情緒面改善。隨著疫情防控政策的逐漸優化，預計疫情對經濟復甦的影響將減弱，經濟社會生活將逐漸回歸正軌，市場對2023年經濟增長信心更強。

王有鑫指出，匯率上漲得益於交易面的支撐。年底前後，出於流動性需要，企業結匯有所增加。境外機構對中國經濟加快復甦的預期強化，紛紛看多人民幣資產，跨境資本流入也在增加。

不僅如此，政策面的提振效應也在增強。

內地12月財新服務業PMI錄48勝預期 市場信心反彈

中國人民銀行、國家外匯管理局12月30日發布公告稱，自2023年1月3日起，銀行間人民幣外匯市場交易時間延長至北京時間次日3:00，人民幣匯率中間價及浮動幅度、做市商報價等市場管理制度適用時間相應延長。同日，中國外匯交易中心還調整了CFETS人民幣匯率指數和SDR貨幣籃子人民幣匯率指數貨幣籃子權重，美元、歐元、日元的權重均有所下降。

王有鑫表示，銀行間人民幣外匯市場交易時段的延長、貨幣籃子權重的調整以及美元權重的下調，進一步優化了匯率形成機制，拓展了外匯市場深度和廣度，為全球投資者投資人民幣資產以及進行風險對衝提供了更多便利。「人民幣匯率受發達經濟體貨幣影響減弱，匯率形成的獨立性和自主權提高，進一步強化了市場信心，使得匯率快速走高。」

美元料持續回落 對人民幣的制約效應減弱

至於人民幣匯率後續，民生銀行首席經濟學家溫彬指，整體看，2023年中國經濟基本面持續修復和溫和通脹，將有利於人民幣匯率保持穩定。綜合經濟基本面與國際收支面考慮，預計2023年人民幣匯率整體將呈現雙向波動、溫和回升、逐步趨近長期合理區間的走勢。

王有鑫亦認為，2023年預計人民幣匯率將延續波動回升態勢。隨著各地疫情形勢逐漸接近達峰並好轉，人員流動、交通、餐飲、消費等領域活動將逐漸恢復，市場信心將進一步增強。而歐美等經濟體經濟增長壓力將加快顯現，貨幣政策放緩或轉向的討論將逐漸升溫，美元大概率持續回落，對人民幣的制約效應減弱。

人行：加大金融對國內需求和供給體系的支持力度

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責任編輯：尹航

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